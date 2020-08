Ogromne kontrowersje wywołał marsz narodowców, który odbył się w Katowicach. Wszystko za sprawą co najmniej jednego mężczyzny, który wykonywał faszystowski gest. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował, że został już zatrzymany.

W piątek w Katowicach odbyły się aż trzy demonstracje. Oprócz marszu narodowców miały miejsce manifestacja solidarności ze środowiskami LGBT oraz manifestacja solidarności z Białorusinami. Niestety, trudno mówić o pokojowej atmosferze.

Tym razem szczególnie duże kontrowersje wywołał marsz narodowców. Na nagraniach słychać, że wiele osób wykrzykuje wulgarne słowa pod adresem osób biorących udział w manifestacji popierającej LGBT. Co najmniej jeden z uczestników wykonał także faszystowski gest pozdrowienia.

Błyskawicznie zareagowało na to między innymi Muzeum Auschwitz. „Nazistowski gest nasycony jest nienawiścią. Użycie go w Polsce, gdzie ideologia niemieckiego nazizmu przyniosła tyle cierpienia, jest szczególnie bolesne. Do tego te straszne słowa pogardy. Dla człowieka. Nienawiść narasta stopniowo. Od gestów i słów” – czytamy.

Dziś wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował, że mężczyzna został już zatrzymany przez policję. „Dziś policja zatrzymała mężczyznę, który hajlował na demonstracji w Katowicach. Odpowie przed prokuratorem za publiczne propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści” – napisał na Twitterze.

Dziś @PolskaPolicja zatrzymala mężczyznę, które hajlował na demonstracji w Katowicach. Odpowie przed prokuratorem za publiczne propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści https://t.co/BqUf0JDnUo — Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) August 23, 2020

Źr.: Twitter/Muzeum Auschwitz, Twitter/Maciej Wąsik