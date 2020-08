Wywiad, którego Jan Peszek udzielił Onetowi odbił się w ostatnich dniach szerokim echem. Aktor stwierdził między innymi, że nie głosował na Andrzeja Dudę, więc nie zamierza tytułować go prezydentem. Doczekał się odpowiedzi między innymi ze strony Rafała Ziemkiewicza.

Jan Peszek to jeden z aktorów, którzy nie kryją się ze swoją antypatią do partii rządzącej. Ostatnio głośno było o wywiadzie, którego udzielił Onetowi. „To władza, która jest głupia, prymitywna i kompletnie nieczuła na sztukę. Na pewno taka władza rządzi obecnie w Polsce – pozbawiona gustu i możliwości rozróżniania jakości” – powiedział.

Głośno zrobiło się również o jego wypowiedzi na temat Andrzeja Dudy. „Nigdy nie zwrócę się do pana Dudy per „pan prezydent”, ponieważ nie ja go wybierałem, a elektorat, który go wybierał, jego opinii, poglądów totalnie nie podzielam. Jestem raczej tutaj po stronie Gombrowicza, właśnie gram dzisiaj „Dzienniki”, w których pada takie zdanie o absurdalności dnia wyborów, o jakimś totalnym nieporozumieniu, gdzie głupek ma to samo prawo co mędrzec” – mówił.

Ciecia erpe wylansowała rasę mędrców,którzy wszystkich innych uważają za głupków

Nie mówią swoim językiem – mówią językiem Gombrowicza pic.twitter.com/XBhsFBTdC2 — Piotr (@Piotr57663004) August 23, 2020

Aktorowi postanowił odpowiedzieć Rafał Ziemkiewicz. Publicysta, jak zwykle, nie przebierał w słowach. „Nie ja go wybierałem, gardzę tymi, którzy go wybrali – ich prezydent nie mój. To nie Gombrowicz, stary kabotynie, tylko Niewiadomski” – napisał na Twitterze.

Nie ja go wybierałem, gardzę tymi, którzy go wybrali – ich prezydent nie mój. To nie Gombrowicz, stary kabotynie, tylko Niewiadomski. https://t.co/jMM7zzzPDP — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) August 23, 2020

Czytaj także: Robert Makłowicz usłyszał, jak umrze. Przepowiedział mu to szaman

Źr.: Twitter/Piotr, Twitter/Rafał A. Ziemkiewicz