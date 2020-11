Hanna Gronkiewicz-Waltz uważa, że fala strajków w Polsce nie dotyczy wyłącznie kwestii aborcji. Była prezydent Warszawy w rozmowie z Interią skrytykowała niszczenie fasad kościołów. Jednak jej zdaniem nie ma potrzeby tworzenia grup chroniących świątynie. – Biorąc pod uwagę historię tej instytucji, każdy chrześcijanin może powiedzieć, że wybroni ją sam Jezus Chrystus – oceniła.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji wywołało gwałtowny sprzeciw. Od ponad tygodnia na ulicach polskich miast trwają wielkie manifestacje przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego. Według Hanny Gronkiewicz-Waltz temat orzeczenia TK pełnił rolę katalizatora.

– Aborcja to tylko zapłon tej rewolucji. Obserwujemy coraz więcej działań ograniczających wolność jednostek. Poza tym, co mają myśleć ludzie, kiedy decydenci mówią raz, żeby nie nosić maseczek innym razem, że są obowiązkowe – oceniła w rozmowie z serwisem Interia.pl.

Była prezydent Warszawy zwraca uwagę na niekonsekwencję rządzących i błędną politykę informacyjną. – Ogłaszają koniec pandemii po to, żeby seniorzy poszli na wybory. Jesteśmy zdani na siebie, w takiej sytuacji każdy musi podjąć decyzję samodzielnie – podkreśla.

W dalszej części rozmowy Gronkiewicz-Waltz odniosła się do terminu ogłoszenia orzeczenia TK. Jej zdaniem była to decyzja „bez wyobraźni”. – Na ogół rewolucyjna lawa długo bulgocze, zanim wybuchnie. Wtedy wystarcza najmniejsza iskra i mamy wybuch. W 1968 r. wystarczyło zdjąć „Dziady” z afisza. Obecnie mamy orzeczenie Trybunału, które dodatkowo wydano w bardzo złym momencie – zaznacza.

Podczas wywiadu pojawił się również wątek obrony kościołów przed osobami, które dewastują ich fasady i wchodzą do środka świątyń, by protestować. W opinii Gronkiewicz-Waltz, było to niepotrzebne. – To niedobrze, że mazano po świątyniach, a strajkujący nie powinni przeszkadzać podczas obrzędów religijnych. Biorąc pod uwagę historię tej instytucji, każdy chrześcijanin może powiedzieć, że wybroni ją sam Jezus Chrystus – podkreśliła.

Źródło: Interia.pl