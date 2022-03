Strój kąpielowy jest dziś dla nas czymś całkowicie naturalnym. Musisz jednak wiedzieć, że na przestrzeni lat jego wygląd uległ znacznym zmianom. Niegdyś kostium zajmował dużą część powierzchni ciała, a dziś… cóż, czasem zakrywa naprawdę niewiele.

Wszystko zaczęło się na Sycylii… ale czy na pewno?

Chcąc poznać historię strojów kąpielowych musimy cofnąć się naprawdę daleko, bo aż do IV wieku. Na mozaice w sycylijskiej budowli Villa Roma możemy zauważyć kobiety bawiące się nad wodą w strojach, które wyglądają na kąpielowe.

Co jednak ciekawe, jest to jedyny trop pochodzący z tamtego okresu. Niektórzy uważają, że był to jedynie zamysł artysty, bowiem w tamtych czasach do popularnych łaźni wchodziło się nago. I faktycznie, przez kolejne wieki o strojach kąpielowych już nie słyszeliśmy.

Następna wzmianka pojawiła się dopiero w XVII wieku. Przy czym strój był długim cienkim żółtym płótnem. Można powiedzieć, że nieco przypominał on sutannę, a więc był mocno niepraktyczny. Zresztą już sama nazwa „płaszcz kąpielowy” nie brzmi zbytnio zachęcająco, prawda?

Jeszcze na początku XX wieku strój kąpielowy prezentował się naprawdę skromnie. W kobiecej wersji była to kilkuwarstwowa tkanina – jej celem było sprawienie, aby strój nie stał się przezroczysty po wynurzeniu. Kobiety jednak dalej walczyły o to, aby mogły ubierać się w bardziej komfortowy sposób.

Rok, który przyniósł rewolucję

Swego rodzaju szok kulturowy nadszedł w 1946 roku. Wówczas projekt francuza Louisa Réarda pokazał światu bikini. Wówczas nawet kobiety uznały, że taki strój jest aż nazbyt odważny. Potrzeba było dekady oraz rozwoju rewolucji seksualnej, aby panie chętniej sięgały po taki strój do kąpieli.

Lata 60. były już natomiast pełną akceptacją takiej formy plażowego ubioru. Firmy chętnie rozwijały swoje projekty, pokazując co i rusz nowe kolekcje. W końcu nadszedł rok 1975, który przyniósł światu charakterystyczny strój kąpielowy jednoczęściowy, którego wizerunek rozpropagowała Farrah Fawcett, aktorka znana między innymi z „Aniołków Charliego”.

Dziś mamy bardzo szeroki wybór tego typu produktów, a panie mogą za pomocą stroju kąpielowego pokazać swój styl. Dziś wydaje się to oczywiste, jednak droga do takiego stanu rzeczy była wyboista i kręta. W tej chwili możemy wejść na strony pokroju Answear i przeglądać najnowsze kolekcje. Warto czasami zastanowić się nad tym, jaka historia kryje się za zwykłym strojem kąpielowym.

Wyraźnie widać, jak bardzo zmienił się świat na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Z tej perspektywy ciekawe jest również to, co przyniesie nam przyszłość. Świat mody pokazał już, że potrafi zaskakiwać i coraz śmielej przyswaja rozmaite nowości. Kto wie, może rewolucja pod kątem ubioru czeka również mężczyzn? Swoją drogą, zastanawialiście się może ostatnio nad tym, jak prać jeansy? Jeśli tak, to zachęcamy do zapoznania się z podlinkowanym artykułem! Byłoby wspaniale, gdyby kolejne lata przyniosły nam materiał, który chroni się przed zabrudzeniami, prawda?

