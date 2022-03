Historyczny sukces Igi Świątek. Już 4 kwietnia zostanie ona liderką rankingu WTA. Będzie pierwszą Polką, której udało się to osiągnąć – dotychczas wyrównała osiągnięcie Agnieszki Radwańskiej, plasując się na pozycji wiceliderki.

Wspaniała passa Igi Świątek trwa. Wspaniałe zwycięstwo w prestiżowym turnieju w Indian Wells sprawił, że Polka została wiceliderką rankingu WTA. I chociaż z pewnością wiele osób wierzyło, że tenisistka zajdzie jeszcze wyżej i jako pierwsza Polka stanie na czele rankingu, mało kto sądził, że stanie się to tak szybko.

Wszystko zmieniła jednak decyzja Ashleigh Barty, która ogłosiła kilka dni temu, że ze skutkiem natychmiastowym kończy zawodową karierę, by „ścigać inne marzenia”. Australijka poprosiła również, by wykreślono ją z rankingu WTA. W tej sytuacji Polka stała się kandydatką do objęcia tytułu nowej liderki, ale musiała spełnić jeden warunek.

Iga Świątek musiała wygrać spotkanie pierwszej rundy turnieju w Miami z Viktoriją Golubic lub liczyć na to, że Paula Badosa przegra swój pojedynek. Polka nie czekała na szczęście i wzięła sprawy w swoje ręce, pewnie pokonując Golubic 6:2, 6:0. Tym samym już 4 kwietnia, kiedy ukaże się najnowszy ranking WTA, Iga Świątek jako pierwsza Polka w historii stanie na jego czele.

Żr.: TVP Sport