Okres pandemii to niewątpliwie ciężki czas, ale pokazał on także, jak ważne jest dla człowieka rozwijanie zainteresowań – bez względu na utrudnienia. Według jednego z ostatnich badań co piąty Polak w trakcie pandemii zwiększył swoje wydatki na hobby i pasje. To pierwszy tak silny wzrost przez ostatnie lata. Zatem jeżeli doskwiera ci nuda w domu, mamy rozwiązanie. A nawet kilka. Poznaj sprawdzone metody na rozwijanie hobby… wirtualnie!

Sposoby na rozwijanie hobby przez internet

Brak możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym może powodować wiele problemów. Dlatego tak ważne jest, aby móc znaleźć sposób na samorealizację, kiedy nie można bezpiecznie wyjść z domu. Najlepszym rozwiązaniem jest rozwój dotychczasowych pasji. Nie zawsze będzie to możliwe – jeśli uwielbiamy pływać, raczej nie zadowolimy się tylko szkoleniem teoretycznym. Głównym źródłem wiedzy staje się internet – rozwijać możemy się między innymi dzięki:

serwisom społecznościowym,

portalom z nagraniami wideo,

płatnym kursom i szkoleniom online,

poradnikom internetowym,

niszowym forom zrzeszających entuzjastów danych zainteresowań.

Wirtualne hobby – gry komputerowe i filmy

Jednym z częściej polecanych hobby wirtualnych są gry komputerowe. Gwarantują one nie tylko zabawę, coraz częściej można znaleźć takie produkcje, które mają niesamowite walory edukacyjne. Ciekawostka – już ładnych kilka lat temu łączny budżet na produkcję gier wideo na świecie przewyższył łączne koszta tworzenia filmów Hollywood!

Kolejnym pomysłem są właśnie filmy. Platformy streamingowe przez ostatni czas biją rekordy popularności. Seriale, filmy, produkcje dokumentalne, przyrodnicze i szkoleniowe – to świetne sposoby na rozwijanie zainteresowań przez internet! Gdy musisz spędzić więcej czasu w domu, to po prostu sięgnij po wybraną platformę streamingową, by po chwili zanurzyć się w świat kinematografii.

W wolnym czasie rozwiń zainteresowania, na których sporo zarobisz

Rynek IT z roku na rok coraz szybciej się rozwija. Mitem jest to, że tylko tzw. ścisłe umysły nadają się do programowania. Tak naprawdę jest to bardzo szeroki sektor, w którym wiele osób znajdzie coś dla siebie. Na edukacji nigdy nie stracisz, a możesz zyskać pewne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Czym warto się zainteresować? Świetnie sprawdzi się:

programowanie aplikacji,

projektowanie stron internetowych (obecnie nie wymaga to specjalistycznej znajomości języków programistycznych),

pozycjonowanie stron internetowych,

marketing, branding i copywriting,

tworzenie i obróbka grafiki,

analiza danych,

badanie trendów rynkowych,

Nie zapomnij o prawdziwym odpoczynku

Z drugiej strony nie można przesadzać – każdy powinien mieć coś, co daje poczucie satysfakcji i… zwyczajny odpoczynek. Daj sobie czas na relaks, zainwestuj w to, co naprawdę ważne – w samego siebie. Spędzaj czas z bliskimi, zadbaj o wnętrza domu/mieszkania. Może przyda się niewielki remont lub odświeżenie ścian? A może marzysz o wannie z hydromasażem?

Z kolei wśród wirtualnych hobby, które pozwolą nam się zrelaksować, znajdziemy wiele klasycznych propozycji, w tym m.in.:

czytanie,

słuchanie muzyki,

szydełkowanie i szycie,

puzzle,

majsterkowanie, robienie przeróbek i renowacje,

kolekcjonowanie modeli,

gotowanie,

decoupage,

gimnastyka,

kaligrafia.

