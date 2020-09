Możliwe, że już wkrótce w holenderskim Rotterdamie za posiadanie kwoty wyższej niż 2000 euro gotówki otrzymamy surową grzywnę. Taki pomysł przedstawiła holenderska Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), której liderem jest urzędujący obecnie premier. Co zaskakujące, ma to być sposób walki z przestępczością narkotykową.

Surowe grzywny za posiadanie gotówki to pomysł Vincenta Karremansa z partii VVD w Rotterdamie. Polityk jest przekonany, że w ten sposób zada bolesny cios przestępczości narkotykowej. „Każdego roku handlarze narkotyków zarabiają w gotówce ok. 20 miliardów euro” – mówi Karremans, którego słowa przytacza Polsat News. Proponowane grzywny będą bolesne, bo wynoszą aż 2500 euro. To równowartość ponad 10 tys. zł.

Propozycja określa m.in., by zabronić sklepom z odzieżą czy wypożyczalniom samochodów przyjmowania gotówki w kwocie wyższej niż 500 euro. „To rygorystyczne, ale konieczne.” – przekonuje Karremans. „Rotterdam musi stać się pierwszym miastem na świecie, w którym odwiedzający i mieszkańcy nie mogą mieć przy sobie więcej niż dwa tysiące euro w gotówce. Nawiasem mówiąc, nie mówimy o profesjonalnych transakcjach. Na przykład osoby, które mają dwie kawiarnie i chcą odebrać pieniądze, powinny mieć taką możliwość i nadal to robić” – podkreśla polityk.

Chce zabronić gotówki, bo to „waluta podziemia”

Karremans twierdzi, że gotówka jest „walutą podziemia”. „Musimy zabrać pieniądze tam, gdzie najbardziej boli to przestępców, z portfela” – dodał. W projekcie pojawia się wiele wyjątków. Przykładowo przedsiębiorcy, którzy zechcą zdeponować w banku większą sumę nie będą podlegać karze.

„Musimy wspólnie walczyć z przestępczością narkotykową, z którą mamy do czynienia na co dzień w mieście. Wystarczy spojrzeć na strzelaniny spowodowane konfliktami w świecie narkotyków, które miały miejsce w Rotterdamie” – przekonuje Karremans. Do wprowadzenia kar za posiadanie gotówki jeszcze długa droga. Polityk przedstawi swój pomysł w komitecie ds. bezpieczeństwa i ma nadzieję na poparcie innych partii.

