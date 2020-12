Zbigniew Hołdys zaskoczył internautów. Znany muzyk, a od pewnego czasu komentator otaczającej nas rzeczywistości, wstawił na Twittera nietypową fotografię.

Wpisy, które publikuje na Twitterze Zbigniew Hołdys zwykle budzą ogromne emocje. Muzyk nie bawi się bowiem w dyplomację i otwarcie krytykuje partię rządzącą. Robi to regularnie, dlatego jego profil chętnie odwiedzają osoby o podobnych poglądach.

Ostatnia na twitterowym profilu Hołdysa pojawiło się jednak zdjęcie, które zdumiało internautów wyjątkowo. Wiele wskazuje na to, że fotografia jest metaforą tego, co w 2020 roku działo się w Polsce. Wnioskując z tego, co zawarł na niej Hołdys – musiał być to dla niego bardzo trudny rok.

Zbigniew Hołdys podsumował 2020 rok w Polsce. Internauci komentują

Pod wpisem, który zamieścił Hołdys błyskawicznie zaroiło się od komentarzy. Nie wszyscy zrozumieli bowiem przekaz muzyka i zwyczajnie żartowali z fotografii.

„Zbigniew, jeśli ktoś cię do tego zmusza, jeśli coś ci grozi, mrugnij trzy razy. Kogoś wyślemy…” – napisał jeden z internautów. „Zapomniał Pan o pasku z ośmioma gwiazdkami, czy się nie zmieścił?” – dopytał kolejny.

„Mój komentarz w sumie zbędny, ale pisz i wrzucaj jak najwięcej. Mało kto ma tak piękne i epickie zjazdy w dół! Nr 1 to od lat Wałęsą, ale aspirujesz do grona pierwszej 10” – stwierdził internauta Darek.

A Wy jak oceniacie wpis Zbigniewa Hołdysa?