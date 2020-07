Prezydent Andrzej Duda był w czwartek gościem na antenie Telewizji Polskiej. Wywiad z nim przeprowadziła Danuta Holecka, która miała wyraźne problemy z zachowaniem bezstronności. W pewnym momencie wprost zapytała, co zrobić, by to urzędujący prezydent wygrał wybory.

Dziś ostatni dzień kampanii prezydenckiej przed drugą turą wyborów. Zarówno Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski przemierzają Polskę, by do ostatnich chwil przekonywać do siebie wyborców. Wczoraj urzędujący prezydent był gościem na antenie Telewizji Polskiej, a wywiad z nim przeprowadzała Danuta Holecka.

Andrzej Duda pytany był między innymi o swoją wypowiedź na temat szczepionek na koronawirusa. „Mówi pani o zmanipulowanej mojej wypowiedzi, gdzie z kontekstu wycięto jedno zdanie i odwrócono w związku z tym cały kontekst. Stworzono z tego twierdzenie zupełnie przeciwne. Nie jestem generalnym antyszczepionkowcem, bo tak to się popularnie nazywa, ale rzeczywiście podchodzę do tego zdroworozsądkowo. Są takie choroby, które faktycznie udało się prawie wyeliminować, właśnie dzięki szczepieniom. Są natomiast także szczepienia przeciwko grypie. Uważam, że jak zachoruję, to najwyżej będę chory” – powiedział.

W pewnym momencie Danuta Holecka miała wyraźny problem z zachowaniem bezstronności. Świadczy o tym dobitnie pytanie, o którym dziś jest bardzo głośno. „Co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał? Bo rozumiem, że pan się stara o swoją wygraną?” – zapytała.

Urzędujący prezydent stwierdził, że obecnie obserwuje, jak zmieniło się życie Polaków. „Jeżdżę po Polsce i pytam ludzi, jak im się żyło przed 2015 rokiem, a jak zmieniła się ich sytuacja w ciągu ostatnich pięciu lat. Porównajcie i na tej podstawie wyróbcie sobie pogląd, która Polska była lepsza, czy Polska PO czy ta, którą ja realizowałem” – odpowiedział Andrzej Duda.

Źr.: TVP, Twitter/Daily Kukle