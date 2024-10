Danuta Holecka postanowiła ujawnić wysokość swoich rachunków za gaz. Zrobiła to podczas programu w Telewizji Republika.

Holecka po zmianie władzy przeniosła się z TVP do Telewizji Republika. Uchodzi za jedną z gwiazd prawicowej telewizji, która notuje bardzo dobrą oglądalność. Niedawno, na antenie wspomnianego kanału, postanowiła podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi rachunków za gaz.

Te całkiem niedawno wpłynęły bowiem do Holeckiej, a dziennikarka twierdzi, że są dużo wyższe niż jeszcze jakiś czas temu. – Jak ludzie teraz zaczną dostawać rachunki za energię… Ja dzisiaj dostałam tak mniej więcej ponad 60 procent więcej, jak za gaz dostałam – powiedziała Holecka na antenie Telewizji Republika.

Dziennikarce odpowiedział Tomasz Sakiewicz, założyciel Telewizji Republika, który przyznał, że wybiera się do Stanów Zjednoczonych, a tam za gaz płaci się dużo mniej niż w Polsce.

– Ja lecę jutro do Stanów. Tam taniej jest – powiedział Sakiewicz. – Może taniej. A jak Trump dojdzie do władzy, to w ogóle ma być o ileś tam taniej – odparła Holecka nawiązując do zbliżających się wyborów prezydenckich za Oceanem.

