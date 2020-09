Szymon Hołownia w ostatnim czasie znów wywołał ogromną dyskusję. Zaatakował prezydenta Andrzeja Dudę za to, że jako kierunek swojej pierwszej zagranicznej wizyty w drugiej kadencji wybrał Watykan. Ostro odpowiedział mu znany jezuita, o. Wojciech Ziółek.

„Mamy prezydenta, który, jak się dowiaduję, w przyszłym tygodniu będzie uskuteczniał turystykę religijną za nasze pieniądze, bo znowu pojedzie do Watykanu. (…) To jest rzecz, która nie chce mi się zmieścić w głowie”. W ten sposób Szymon Hołownia po raz kolejny zaatakował prezydenta. Liderowi formacji Polska 2050 nie spodobał się fakt, że Andrzej Duda jako kierunek swojej pierwszej zagranicznej wizyty w drugiej kadencji wybrał Watykan.

Już wcześniej prezydencki minister Krzysztof Szczerski podkreślił, że Andrzej Duda chce w ten sposób zapewnić o solidarności Polski i Polaków z narodem włoskim, tak dotkliwie doświadczonym przez pandemię koronawirusa. Nie przekonało to jednak Hołowni. „Nie wiem co ta wizyta miałaby wnieść w funkcjonowanie państwa” – mówił.

Słowa publicysty wywołały lawinę komentarzy. Bardzo ostro na jego wypowiedź odpowiedział dawny prowincjał jezuitów, a obecnie misjonarz na Syberii, o. Wojciech Ziółek. „Niech ktoś temu chłopczykowi pomoże, bo się dziecko zamęczy! Funkcja przewodniczącego klasy wyraźnie go przerosła i nijak nie potrafi poradzić sobie z emocjami. Powrót do bycia dyżurnym i opieka nad akwarium powinny go uspokoić” – powiedział.

Do wypowiedzi jezuity odniósł się także ks. Marek Lis. „Gdy niespotykanie spokojny jezuita pisze takie rzeczy, to znaczy, że ten występ gwiazdy tvn mocno go dotknął…” – napisał.

