Trzeba się przygotować lepiej do rządzenia, niż robi to PiS – przekonuje Szymon Hołownia w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Lider ruchu Polska 2050 po raz kolejny wspomniał o możliwych przedterminowych wyborach.

Ostatnie sondaże sygnalizują znaczny wzrost notowań Szymona Hołowni. Były kandydat na prezydenta objął prowadzenie w ostatnim rankingu zaufania CBOS, zaś jego Polska 2050 regularnie zajmuje trzecie, bądź drugie miejsce w sondażach parlamentarnych.

Być może dlatego Hołownia coraz głośniej wspomina o możliwych przedterminowych wyborach parlamentarnych. „Jesteśmy oczywiście gotowi na to, żeby iść i bić się w wyborach w każdej chwili (…) po to idzie się do polityki, żeby wygrywać wybory, a nie walczyć o trzecie miejsce, natomiast wybory w Polsce realnie, patrząc z kalendarza, z procesów najprawdopodobniej najwcześniej będą mogły być pewnie w okolicach lata przyszłego roku” – mówił w programie „Sprawdzam” TVN24.

Hołownia chce wygrać wybory: „Jestem gotów i chciałbym zostać premierem RR”

Temat wyborów pojawił się także w rozmowie Hołowni z „Rzeczpospolitą„. – Trzeba się przygotować lepiej do rządzenia, niż robi to PiS – powiedział lider ruchu Polska 2050.

Odnosząc się do strajków ws. aborcji zwrócił uwagę na gromadzący się w ludziach gniew. – Wielu wyraża go na ulicy – on popycha do działania, ale to nadzieja naprawdę ludzi pociąga – zauważył.

Hołownia przyznaje, że jego formacja przygotowuje się do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. – Przygotowujemy się do wcześniejszych wyborów, ze wszystkich sił: programowo, strukturalnie i ludzko – pod każdym względem – powiedział.

– Jestem gotów i chciałbym zostać premierem RP – zapowiedział. W ocenie Hołowni przedterminowe wybory mogą się odbyć wiosną lub latem przyszłego roku.