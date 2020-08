Szymon Hołownia skomentował przegłosowane w Sejmie podwyżki dla polityków. Niedawny kandydat na prezydenta Polski nie szczędził mocnych słów szczególnie pod adresem polityków opozycji.

„Jestem oburzony. Doszło do dealu opozycji z PiS.” – grzmi Hołownia. „Nie można tak robić, nie można w tym momencie. Polacy potracili pracę, a wy chcecie podwyżek? Pokażcie, że potraficie zarządzać państwem w tak trudnej sytuacji. Jestem głęboko oburzony tym, co widzieliśmy w Sejmie w piątek, gdy posłowie sobie dali podwyżki w czasie pandemii i kryzysu gospodarczego. (…) To była haniebna sytuacja” – mówił.

„Teraz rano w poniedziałek w panice opozycja mówi, że nie chce podwyżek. Głosowanie piątkowe nagle nieważne, nic się nie stało. Czy to są poważni ludzie? Czy takim ludziom można pozwolić kierować państwem?” – pytał na konferencji Hołownia.

„Gdzie tu logika tego zachowania, gdy opozycja głosuje za większymi pieniędzmi dla siebie, ale też dla PiS, który uważa za uosobienie całego zła w Polsce.” – zastanawia się Hołownia. „No, to dacie im kilkanaście mln więcej, bo wam też się dostanie” – grzmiał.

Co za festiwal obłudy. Akt bezczelności i chciwości. Policzek wymierzony wyborcom Platformy, Lewicy i PSL przez ich własnych posłów. Wy macie czelność określać się mianem opozycji? https://t.co/JwZXKlmgHR — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) August 14, 2020

„A skąd ta kwota zarobków żony prezydenta? Dlaczego 18, a nie 10 tys. zł? To musi z czegoś wynikać, mieć coś wspólnego z efektami pracy danej osoby i np. średnią zarobków w Polsce. Nie ma tu algorytmu, czytelności” – mówił dalej Hołownia. „Jeśli chodzi o partie, to co z pieniędzmi na biura polityków? Pozwalają im one prowadzić kampanie wyborcze, omijając limity. Jak my mamy te partie rozliczać z wydatków? Tu żadnych zmian nie proponujecie” – mówił.

