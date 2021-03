Dotąd przedstawiciele opozycji zarzucali rządowi złe przygotowanie akcji szczepień, bo według nich odbywało się to zbyt wolno. Tymczasem w poniedziałek Szymon Hołownia zaskoczył, bo zaprezentował zupełnie odmienną teorię. Nie obyło się bez prześmiewczych komentarzy pod adresem lidera Polski 2050.

W poniedziałek Hołownia opublikował w mediach społecznościowych kolejne nagranie ze swoimi komentarzami. Tym razem pochylił się m.in. nad akcją szczepień Polaków przeciw Covid-19. Lider ruchu Polska 2050 wprost stwierdził, ze chodzi w tym nie tylko o zabezpieczenie zdrowia obywateli. W jego ocenie Jarosław Kaczyński chce rzekomo osiągnąć w ten sposób własne cele polityczne.

„Jak się już mu ustabilizują szczepienia; przecież oni teraz szczepią ludzi na potęgę po to, żeby móc ich do wyborów – że tak powiem – przygotować w odpowiednim czasie” – powiedział Hołownia. „Dobrze, że szczepią, oczywiście że dobrze; natomiast jedno z drugiego też może wynikać” – dodał lider Polski 2050.

Hołownia doczekał się kpin

Po tym jak Hołownia przedstawił zdumiewającą tezę, pod jego adresem posypały się kpiny. „Zarzutu, że szczepimy nie dlatego, by Polacy byli odporni, by znieść ograniczenia i zwyciężyć z pandemią, a dlatego, żeby zrobić wybory, najtęższe umysły chyba tego by nie wymyśliły” – drwił Radosław Fogiel.

Z pomysłu polityka kpił także publicysta Rafał Ziemkiewicz. „Kaczyński szczepi ludzi na potęgę… oczywiście w niecnych celach, ale mniejsza o to. Przecież do wczoraj było, że szczepią za wolno, za mało, że nie potrafili zorganizować… A teraz nagle Szymon ostrzega: szczepią was na potęgę?! Znowu się totalnym narracje poszły czochrać” – napisał na Twitterze.

