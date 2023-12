Jaki plan polityczny ma Szymon Hołownia? Marszałek Sejmu w podcaście „Wybory Kobiet” w audio.onet.pl oświadczył, jaką jeszcze funkcję chce pełnić.

Szymon Hołownia po objęciu Marszałka Sejmu bardzo często pokazuje się w mediach. Już w swoim pierwszym wystąpieniu podkreślał, że zależy mu na kontakcie z obywatelami i otwarciu Sejmu na ludzi.

Wielu komentatorów politycznych spekuluje, że Hołownia traktuje fotel marszałka Sejmu jako „trampolinę” do kampanii prezydenckiej w 2025 roku. Czy rzeczywiście do tego zmienia? Lider Polski 2050 odniósł się do tego w podcaście „Wybory Kobiet” w audio.onet.

– Ja mówię o tym chyba najbardziej uczciwie i otwarcie z całej klasy politycznej, nie kokietując – od czterech lat. Tak, chciałbym, ale jestem też realistą i wiem, że nie muszę i nie ma też takiego imperatywu, że „jeżeli nie ja, to świat się zawali” – bo się nie zawali – stwierdził.

W kuluarach mówi się, że kandydatem Platformy Obywatelskiej będzie ponownie Rafał Trzaskowski. Dopytywany o to, czy taki wariant nie naruszyłby koalicji rządowej, Hołownia odpowiada przecząco. – Nie, absolutnie. Myśmy się umówili na rząd – stwierdził.

W opinii Hołowni wybory prezydenckie będą trudne, a ich wynik jest nieprzewidywalny. – To naprawdę, uwierzcie mi, tu będzie nie tylko czysta polityczna kalkulacja, ale i odrobina intuicji, i nawet takiej politycznej poezji i nawet czegoś, czego nie da się zmaterializować i nazwać w słowach, to wszystko się będzie działo w listopadzie, w grudniu przyszłego roku – podkreślił.