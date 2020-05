Niepewność i napięcie towarzyszące tegorocznym wyborom prezydenckim dają się we znaki kandydatom. Najlepszym tego przykładem jest nagranie Szymona Hołowni. Były prezenter TVN tłumaczył internautom, jak ważna jest konstytucja. W pewnym momencie Hołownia rozpłakał się.

Wybory prezydenckie zaplanowano na 10 maja i w dalszym ciągu politycy nie ustalili, czy głosowanie odbędzie się w wyznaczonym terminie. Z jednej strony rządzący proponują przeprowadzenie wyborów korespondencyjnie, z drugiej opozycja wzywa do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Polityczny pat sprawił, że w najtrudniejszym położeniu znajdują się obecnie kandydaci na prezydenta, którzy nie mogą mieć pewności, co do terminu głosowania.

Co się stanie, jeśli PiS przeprowadzi wybory w maju? „Jakaś część Polski będzie wierzyła, że to legalnie wybrany”

Emocje pojawiły się ostatnio w wystąpieniu Szymona Hołowni. Były prezenter TVN podzielił się wątpliwościami na temat ostatnich wydarzeń w Polsce. – Nie będę was namawiał. Wiecie, gdzie dołączyć, co powiedzieć i gdzie wpłacić. Za chwilę będziemy mieli 4 mln złotych na zbiórce obywatelskiej. To jest najpiękniejszy wynik wyborczy, jaki można sobie wyobrazić – mówił.

Hołownia tłumaczy, że jeżeli wybory odbędą się w maju, nie będą legalne. Z drugiej strony zauważył, że wezmą w nich udział sympatycy obecnego prezydenta. Doprowadzi to do sytuacji, w której wyborczy werdykt zostanie uznany przez miliony osób. – Jakaś część Polski będzie wierzyła, że to legalnie wybrany – przekonuje.

Dziennikarz zwraca uwagę, że sytuacja taka zrodzi kolejne podziały wśród Polaków. – Z każdym dniem sprzątanie tego syfu będzie kosztowało nas więcej krwi – podkreślił.

Hołownia rozpłakał się? Na nagraniu pojawiły się łzy

Pod koniec nagrania, kandydat na prezydenta zwrócił uwagę na zbliżające się święto Konsytuacji 3 Maja. – Jutro Święto Konstytucji. Czytam konstytucję codziennie i chciałbym kiedyś zrobić Polskę… która będzie właśnie taka – mówił.

Głos prezentera zaczął się łamać pod wpływem wzruszenia, a w oczach pojawiły się łzy. – Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Trzymajcie się ciepło, zrobimy tę robotę – zapowiedział.

Źródło: YouTube, Twitter, TVP Info