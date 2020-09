„To paranoja, na którą państwo nie może sobie pozwolić” – podkreśla Szymon Hołownia. Lider Stowarzyszenia Polska 2050 zwraca uwagę, że w Polsce brakuje szczepionek na grypę. „Nic nie zrobiono w kwestii szczepień” – zaznaczył.

Ostatnie dni w polskiej polityce upłynęły pod znakiem konfliktu w obozie Zjednoczonej Prawicy. Podczas gdy większość klasy politycznej żyje sporem rządzących, Szymon Hołownia zorganizował konferencję prasową poświęconą sytuacji epidemicznej w Polsce.

„W kolejną miesięcznicę od ogłoszenia w Polsce stanu epidemii, dzisiaj przypada dokładnie pół roku, będę próbował opowiedzieć o tym, gdzie znajdujemy się my jako społeczeństwo, jako system ochrony zdrowia w tej zupełnie bezprecedensowej, jeśli chodzi o historię Polski sytuacji” – zastanawiał się Hołownia.

Hołownia docenił niektóre działania podjęte przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. W tym kontekście wymienił wzmocnienie roli lekarzy rodzinnych przy wykrywaniu oznak zakażenia koronawirusem oraz podjęcie środków na rzecz upowszechnienia teleporad w polskiej służbie zdrowia.

Hołownia domaga się szczepionek na grypę: Nic nie zrobiono w tej kwestii

Lider Stowarzyszenia Polska 2050 dał jednak do zrozumienia, że wysiłki Ministerstwa Zdrowia są niewystarczające. Jako przykład podał niewystarczającą ilość szczepionek przeciwko grypie. „Nic nie zrobiono albo zadeklarowano, ale nic nie zrobiono w kwestii szczepień na grypę. Rząd zakontraktował 2 mln szczepionek na grypę. Minister Niedzielski negocjuje pół miliona” – podkreślił.

Hołownia zwrócił również uwagę, że Polska przeprowadza za mało testów na COVID-19. Jedynie Bułgaria z krajów Unii Europejskiej zrealizowała mniej testów. „Jesteśmy na przedostatnim miejscu. Musimy tych testów robić bardzo dużo więcej” – ogłosił.

Prof. Demkow wspomniała dziś o @fundacja_alivia, która oceniła, że w okresie pandemii ilość wydawanych kart onkologicznych spadła nawet do 40%! Ograniczony jest dostęp do wielu świadczeń dla dzieci i seniorów. Cały briefing: https://t.co/y1XzvENL6E #ReceptaNaZdrowie #Polska2050 pic.twitter.com/oMS2uCylC4 — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) September 23, 2020

W tym kontekście zaapelował do klasy politycznej do zajęcia się epidemią, zamiast rekonstrukcją rządu. „Dziś dyskutujemy o tym, kto zajmie jaki gabinet w rządzie. Czy to naprawdę w środku epidemii, która trwa od pół roku i wywołuje bardzo radykalne konsekwencje i finansowe, i zdrowotne, i gospodarcze, i każde inne, czy to jest to, czym powinniśmy się zajmować?” – dodał były kandydat na prezydenta.

Źródło: 300polityka.pl, Twitter