Za rzeczy, które dzisiaj miały miejsce w innych krajach często rozpisuje się nowe wybory – uważa Szymon Hołownia. Były kandydat na prezydenta w ostrych słowach skrytykował zamieszanie wokół terminu szczepień. W jego opinii szef KPRM Michał Dworczyk powinien podać się do dymisji.

Osoby powyżej 40. roku życia dowiedziały się o zapisach na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Jeszcze w godzinach porannych Michał Dworczyk tłumaczył, że w ostatnim czasie tempo zapisów osób powyżej 60. roku życia zwolniło, a do końca maja pozostało 1,8 mln wolnych terminów. – Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić zapisy osób, które w styczniu zgłosiły gotowość do rejestracji – tłumaczył.

Jednak zaledwie kilkadziesiąt minut później szef KPRM musiał sprostować swoją wypowiedź. Okazało się, że wcześniejsze zapisy wynikały z błędu. – Na kilka godzin wstrzymujemy rejestrację grupy osób z roczników 40-59, po usunięciu usterki odblokujemy go i do każdej osoby zadzwoni automat lub konsultant, proponując termin w drugiej połowie maja – ogłosił Dworczyk.

Zachowanie ministra zbulwersowała Szymona Hołownię. Lider ruchu Polska 2050 zorganizował konferencję prasową, na której wzywał Dworczyka, aby podał się do dymisji. Były kandydat na prezydenta przypominał, że ok. godziny 8. szef KPR mówił o uwolnieniu terminów szczepień dla osób w wieku 40-60 lat, zaś niecałe dwie godziny później informował o błędzie.

– Albo o godz. 8 albo o godz. 10 kłamał. Nie ma dla tego żadnego usprawiedliwienia. Jeżeli minister rządu Rzeczpospolitej kłamie, to jest tylko jedna droga do tego, żeby sobie z tym poradzić: dymisja. Za godzinę ma konferencję prasową, powinien mieć do powiedzenia tylko jedno: Podaję się do dymisji – mówił Hołownia.

Szef ruchu Polska 2050 poszedł o krok dalej i zasugerował, że do dymisji powinien się podać cały rząd. – Za takie rzeczy, które stały się dzisiaj w Polsce, w innych krajach leci nie tylko minister, ale cały rząd – stwierdził.

📺"Min. @michaldworczyk powinien mieć teraz do powiedzenia tylko jedno: "Podaję się do dymisji". Za rzeczy, które dzisiaj miały miejsce w innych krajach często rozpisuje się nowe wybory. Ile jeszcze będziemy znosić rządy tych gamoni?!" @szymon_holownia #Dworczykdodymisji pic.twitter.com/YpE733Btcn — Polska 2050 Live 🇵🇱 🇪🇺🌍🌱🐾 (@Polska2050_live) April 1, 2021

– Po takich rzeczach, jakie dzisiaj miały miejsce w Polsce, słabszych od nich, czasami upadają większości rządzące i rozpisuje się nowe wybory. Ile jeszcze będziemy znosić rządy tych gamoni, którzy nie potrafią przeprowadzić kluczowego dla życia i zdrowia Polaków procesu? – dodał.