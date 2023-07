Szymon Hołownia reaguje na nową narrację Platformy Obywatelskiej. Lider Polski 2050 ostro odpowiedział Donaldowi Tuskowi. Publicznie potępił „straszenie” imigrantami.

Donald Tusk wywołał ostatnio wiele zamieszania swoimi nagraniami. Lider Platformy Obywatelskiej publicznie ostrzegł Polaków przed niekontrolowaną falą imigracji, za którą odpowiada obóz rządzący. Jego zdaniem należy odsunąć Jarosława Kaczyńskiego od władzy, aby poprawić ochronę granic.

­- Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami – zaapelował.

We wtorek pojawił się kolejny film, na którym widać Tuska. Narracja jest w nim nieco łagodniejsza, ale nadal wyczuć można „ostrzeżenia” przed imigrantami. Zwrócił na to uwagę Łukasz Rogojsz z Interia.pl.

Klip dużo lepszy od niedzielnego – gdyby PO zaczęła od niego, oszczędziłaby sobie sporo krytyki i tłumaczeń – ale nadal jest obecny element straszenia "obcym" z "tzw. państw muzułmańskich"/"głównie państw Azji i Afryki" (PiS wpuściłoby ich ponad milion w trakcie kadencji etc.). https://t.co/VmqZuud7fv — Łukasz Rogojsz (@Lukasz_Rogojsz) July 4, 2023

Zareagował także Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 zaapelował o zmianę tonu. „Kaczyński straszy imigrantami nielegalnymi, Tusk – legalnymi. My mówimy, co konkretnie zrobić, by Polacy nie stawali się przymusowymi migrantami, byśmy mieli tu pracę, lekarza i szkołę. By było nas więcej” – podkreślił.