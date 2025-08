Tragiczne zdarzenie w Policach. Po ataku nożownika nie żyje jedna osoba. Policja prowadzi obławę, by ująć sprawcę.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę przy jednym ze sklepów nocnych. Na miejscu wywiązała się awantura. W konsekwencji życie straciła jedna osoba – młody mężczyzna. Zmarł on w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń po ataku nożem.

Na ten moment szczegóły zbrodni nie są ujawniane. Wiadomo jedynie, że podczas bijatyki jeden z uczestników wyjął nóż, a następnie ugodził nim drugiego z mężczyzn. Prokuratura prowadzi obecnie śledztwo w tej sprawie.

Sprawcy ataku jak dotąd nie ujęto. Policja wszczęła obławę po to, by zatrzymać podejrzanego o dokonanie zbrodni. Lokalny serwis Głos Miasta podaje, że okolica, w której doszło do zdarzenia nie jest zbyt bezpieczna. Często dochodzi tam do awantur.

– Mogę potwierdzić, że prowadzone jest postępowanie w tej sprawie – powiedziała prok. Julia Szozda, którą cytuje serwis internetowy Wirtualna Polska.

