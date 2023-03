Szymon Hołownia jest bardzo zmartwiony najnowszymi wynikami sondażowymi. Lider ruchu Polska 2050 niepokoi się, że Prawo i Sprawiedliwość utrzyma władzę w Polsce. Według niego wiązałoby się to z dramatycznymi zmianami, w tym… wyjściem Polski z Unii Europejskiej i przejęciem jednej ze stacji telewizyjnych przez rząd.

Ostatnie sondaże są bardzo pesymistyczne dla opozycji. Prawo i Sprawiedliwość ewidentnie złapało wiatr w żagle i wyraźnie powiększa swoją przewagę nad pozostałymi partiami. Scenariusz rządów wielopartyjnej koalicji anty-PiS oddala się.

Zaniepokojony jest tym bardzo Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 uważa, że trzecia kadencja PiS doprowadzi do tragedii. – Bardzo martwią nas te sondaże, które mówią, że w ludziach nie ma wiary w to, że opozycja na jesieni te wybory wygra, bo PiS jedzie jak walec i robi co chce – przekonuje Hołownia.

– Dzisiaj, kiedy pytacie nas często – co wy robicie, a po co jakieś sojusze, po co tego typu rzeczy? To ja wam odpowiadam bardzo prosto – bo PiS nie może wygrać tych wyborów. To jest dzisiaj rzecz absolutnie fundamentalna. PiS nie może wygrać wyborów – dodaje.

Hołownia apeluje: Miejcie świadomość tego, że PiS przed wyborami jeszcze odpali race

W opinii Hołowni, PiS po zwycięstwie zaostrzy antyopozycyjny kurs. – Miejcie świadomość tego, że PiS przed wyborami jeszcze odpali race – prawdopodobnie będzie próbował przejąć TVN w całości, już nie patyczkując się – pierwsze sygnały już wysyła – podkreślił.

– Nie miejsce też złudzeń – po wyborach PiS wyprowadzi nas z Unii Europejskiej i robi w tej chwili pod to podgrywkę. Dziś trzeba sobie w związku z tym powiedzieć, że interes Polski 2050 jest bardzo ważny, nie mówię o interesie partyjniackim ale o pewnych wartościach, które niesiemy, o tej nowości którą chcemy zanieść, ale dzisiaj Polska 2050 musi powiedzieć jasno, że naj–najważniejszy jest interes Polski – dodał.