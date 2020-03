Nadzwyczajna sytuacja w kraju spowodowana epidemią koronawirusa to, zdaniem kontrkandydatów prezydenta Andrzeja Dudy, powód do przełożenia majowych wyborów. Szymon Hołownia opublikował emocjonalne nagranie, w którym wzywa prezydenta i premiera do podjęcia decyzji. O przełożenie wyborów apeluje również Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zgodnie z konstytucją termin wyborów prezydenckich można przesunąć, jeśli władze wprowadzą w kraju stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Takiej decyzji oczekuje od rządzących Szymon Hołownia. Były prezenter TVN przypomina o bezpieczeństwie osób zasiadających w komisjach wyborczych oraz samych głosujących.

Hołownia wzywa prezydenta i premiera do reakcji

– Panie prezydencie Andrzeju Dudo, czy pan panie premierze Mateuszu Morawiecki jesteście w stanie stanąć dzisiaj przed Polakami i powiedzieć: Za kilka tygodni będziecie mogli bezpiecznie iść i siedzieć kilkanaście godzin w komisjach wyborczych, spotykając tysiące ludzi? – pyta Hołownia.

Panie Prezydencie @AndrzejDuda , Panie Premierze @MorawieckiM czy jesteście w stanie stanąć przed Polakami i powiedzieć im, że za kilka tygodni będziecie mogli bezpiecznie pójść i siedzieć kilkanaście godzin w komisja wyborczych? #PrzełozyćWybory pic.twitter.com/Wd1EHdXDf9 — Szymon Hołownia Oficjalny (@szymon_holownia) March 17, 2020

– Czy wobec tych obostrzeń, z którymi spotykamy się, jeżeli chodzi o różne społeczne aktywności, będziecie mieli odwagę za tych kilka tygodni powiedzieć ludziom: Idźcie i głosujcie do lokali wyborczych, gdzie spotkacie setki innych obywateli, podczas gdy wiemy, w jakiej sytuacji epidemiologicznej dzisiaj się znajdujemy? – dodaje.

Kandydat na prezydenta przekonuje, że czasu walki z epidemią nie należy wykorzystywać politycznie. – To nie czas na podejrzenia, że ktoś coś przedłuża, bo czeka na jakiś sondaż, bo może uda mu się nad poprzeczka prześlizgnąć w pierwszej turze – zaznacza.

Naprawdę nikt w sztabie Hołowni nie miał odwagi powiedzieć kandydatowi "nie wrzucaj tego nagrania, bo wyglądasz na nim jak przez dziurkę od klucza"? @michalkobosko https://t.co/RusjWlx4Pt — Wojciech Wybranowski (@wybranowski) March 17, 2020

Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie prowadzę normalnej kampanii

Podobnego zdania jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Kandydujący z ramienia ludowców polityk przekonuje, że nie należy uprawiać polityki w obliczu koronawirusa. – Nie prowadzę normalnej kampanii, bo kampanii dzisiaj nie ma. Jeżeli ktoś myśli o wyborach, o tym co będzie 10 maja czy ustawia wszystko pod wybory, to naprawdę przegra – powiedział w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.

Lider PSL przyznał wprost, że wyborów 10 maja nie uda się przeprowadzić. – Jeżeli szczyt zachorowań będzie za 2-3 tygodnie, to już możemy dzisiaj powiedzieć z daleko idącą pewnością, że się nie da przeprowadzić wyborów 10 maja. Moim zdaniem, nie ma już co zwlekać. Trzeba usiąść do wspólnej rozmowy – dodał.

Źródło: Polsat News, Szymon Hołownia/ Twitter, konkret24