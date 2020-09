Szymon Hołownia podczas dzisiejszej konferencji prasowej ogłosił powołanie nowej partii politycznej. Co zaskakujące, były prezenter TVN nie zamierza stawać na czele nowego ugrupowania. Mało tego, zapewnił nawet, że nie wstąpi w jej szeregi. Ujawnił, kto będzie liderem partii.

Hołownia podczas konferencji prasowej ogłosił powołanie partii politycznej. „Ludzie pokładają w ruchu Polska 2050 zaufanie i zyskuje on miejsce w polskiej polityce. Ja poszedłem do polityki, by ją zmienić – nie na jedną kadencję.” – zapewniał. „Potrzebujemy tej zmiany, bo widzimy jak rządzący zajmują się swoimi sprawami, a opozycja swoimi problemami. Polacy potrzebują polityki, która będzie mądra. Która będzie korzystała z wiedzy ekspertów.” – kontynuował.

„Nasz ruch ma trzy elementy: głowę, czyli ekspertów z różnych dziedzin życia, którzy pracują nad programami sektorowymi, serce – stowarzyszenie Polska 2050, które grupuje obywateli oraz ręce – politycy” – wyliczał Hołownia. Były prezenter TVN zapowiedział, że nowe ugrupowanie ma być osobnym tworem niż stowarzyszenie Polska 2050 i instytut Strategia 2050.

"Przystępujemy do rejestracji partii politycznej, która zostanie zaszczepiona przeciwko trzem najpoważniejszym chorobom: oderwanie się od rzeczywistości, skoncentrowanie się na swoich wew. problemach i zawłaszczanie świata" @szymon_holownia #Polska2050 pic.twitter.com/jl6z3wviCz — Polska 2050 Live 🇵🇱 🇪🇺🌍🌱🐾 (@Polska2050_live) September 29, 2020

Hołownia przyznał, że zdaje sobie sprawę, że formalna rejestracja partii potrwa dość długo. „Znamy polskie realia, wiemy, że proces rejestracji może potrwać kilka miesięcy. Wiele osób nas zachęcało do tego, że sytuacja polityczna w Polsce jest na tyle niestabilna, żeby założyć partię” – argumentował.

Hołownia nie zapisze się do swojej partii

Były kandydat na prezydenta nie szczędził pochwał pod adresem własnej partii. „Nie było jeszcze w Polsce takiego bytu politycznego, gdzie jest partnerstwo obywateli, ekspertów i polityków. My naprawdę robimy nową jakość.” – przekonywał Hołownia. „To jest pierwszy etap wylewania fundamentów pod zmiany w Polsce” – mówił.

Hołownia nie chciał na razie ujawnić nazwy nowego ugrupowania. Co zaskakujące polityk nie zamierza stawać na czele partii. Zamiast niego ugrupowaniem pokieruje Michał Kobosko. Tymczasem Hołownia nie planuje nawet zapisywać się do nowego ugrupowania.

Trzymam kciuki za @michalkobosko i jak najserdeczniej życzę mu powodzenia na drodze, którą obrał. Wszyscy wiemy, że nie będzie to droga usłana różami. Wiemy też, że bez działań, które dziś zadeklarowaliśmy, trudno byłoby zmienić Polskę w kraj solidarny, zielony i bezpieczny. — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) September 29, 2020

