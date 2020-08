Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej przed budynkiem ministerstwa zdrowia zaapelował do rządu o zakup kilkunastu milionów szczepionek. Zapowiedział także, że każdego 23 dnia miesiąca będzie organizował konferencje, na których podsumuje działania rządu na polu walki z pandemią koronawirusa.

Hołownia mówił o konieczności poprawy metod walki z pandemią. „Pierwsza rzecz, którą musimy uporządkować bez żadnych wątpliwości, to spójny, jasny i czytelny system zarządzania sytuacją, w której ktoś podejrzewa, że może być zakażony koronawirusem. Musimy stworzyć proste i jasne narzędzia, aby ci, którzy mają takie podejrzenia, nie byli odsyłani od Annasza do Kajfasza. Żeby jasno wiedzieli, jakie procedury ich obejmują, bo sytuacja, w której się znajdujemy, pozostawia wiele do życzenia” – mówił.

Pod Ministerstwem Zdrowia będziemy się odtąd spotykać co miesiąc. Nie tylko po to, żeby podsumowywać działania rządu w zakresie walki z #COVID19, ale przede wszystkim po to, żeby prezentować dobre rozwiązania. #Polska2050 #Strategie2050 pic.twitter.com/LqHj4MRLJN — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) August 24, 2020

Polityk przekonywa także o konieczności masowych szczepień na grypę. „Jesteśmy na progu sezonu grypowego. Co to oznacza? To oznacza, że bardzo wiele ludzi będzie miało po prostu objawy: kaszel, katar, wysoką gorączką z którymi pójdzie do swojego lekarza, do podstawowej opieki zdrowotnej.” – mówił Hołownia.

„Jak oni tam pójdą z objawami grypy, a dojdą do tego ci, którzy przyjdą mając COVID z bardzo podobnymi objawami, to system się zawali. A przynajmniej bardzo poważnie zatka i nie udzieli pomocy w taki sposób, w jaki powinien to zrobić” – dodał.

Hołownia o masowych szczepieniach

Hołownia zaznaczył przy tym, że „jeśli my teraz wyszczepimy odpowiednią liczbę Polaków na grypę – zmniejszy się liczba tych, którzy będą prezentowali te objawy, a więc zmniejszy się liczba tych osób, które będą czekały w poczekalniach podstawowej opieki zdrowotnej, odciążą ich tak, żeby oni mogli udzielić pomocy rzeczywiście tym, którzy za chwilę znajdą się w ciężkim stanie w związku z COVID”.

„Apelujemy do rządu o zakup kilkunastu milionów szczepionek. Co najmniej kilkunastu milionów szczepionek. O doprowadzenie do tego, żeby te szczepionki na sezonową grypę były dostępne bezpłatnie dla każdego. Żeby podjąć akcję masowego wyszczepiania przeciwko grypie sezonowej zwłaszcza grup ryzyka (…) i żeby uprościć procedury tak – choćby wzorem Niemiec – żeby szczepić na grypę mogli m.in. farmaceuci” – mówił Hołownia.

Źr. tvp.info