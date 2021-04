Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Szymon Hołownia ogłosił, że jego ugrupowanie zasilą nowi politycy. Wśród nich znalazł się poseł Mirosław Suchoń, czym potwierdził niedawne doniesienia medialne na ten temat. Oprócz parlamentarzysty ugrupowanie może liczyć na burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego oraz warszawską aktywistkę, wcześniej należącą do stowarzyszenia Polska 2050 Wandę Brociek.

O nowych politykach w Sejmie poinformował osobiście Hołownia. Zapowiedział, że wspólnie z nimi zamierza zrealizować cele, jakie wyznaczył dla swojego ugrupowania. „Do zmiany jakości polskiej polityki” – mówił. Stwierdził, że zamierza pokazać, że „nowa jakość w tej polityce naprawdę jest możliwa”.

Hołownia nie szczędził pochwał pod adresem nowych współpracowników. „To ludzie, którzy już tej polityki samorządowej, czy sejmowej, czy obywatelskiej liznęli. Takich ludzi potrzebujemy na naszym pokładzie, bo tacy ludzie, też są w stanie realnie pokazywać całemu ruchowi na czym polega polityczna sprawczość” – mówił.

Hołownia z nowymi politykami

Poseł Suchoń mówił, że dołączenie do ruchu, który tworzy Hołownia, to „zaszczyt, ale i wielkie zobowiązanie”. „Przed nami niezwykle ważne zadania. Nasze decyzje będą bardzo ważne dla przyszłych pokoleń. To jeden z powodów, dla którego przystępuje do Polski 2050” – mówił parlamentarzysta, który odszedł z Koalicji Obywatelskiej.

Podjąłem decyzję o dołączeniu do @PL_2050 i @szymon_holownia Cieszę się, że będę mógł współtworzyć jeden z najaktywniejszych ruchów społecznych w Polsce. Wiem, że znalazłem się w gronie wspaniałych ludzi. Przed nami ciężka praca. Do zobaczenia w całej Polsce! pic.twitter.com/UamMrGDzlW — Mirosław Suchoń 🇵🇱🇪🇺✌️ (@MiroslawSuchon) April 20, 2021

Z kolei Nowosielski podkreślał, że 19-letnia praca na stanowisku burmistrza pozwoliła mu na zdobycie dużego doświadczenia. „Przed nami niezwykle ważne zadania. Nasze decyzje będą bardzo ważne dla przyszłych pokoleń. To jeden z powodów, dla którego przystępuje do Polski 2050” – mówił.

