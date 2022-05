Hulajnogi elektryczne oferują ludziom możliwość podróżowania aż do pięciu razy szybciej niż poprzez zwykłe chodzenie, a jednocześnie są przyjazne dla środowiska, przyjemne i bardzo tanie. I, w przeciwieństwie do roweru, po przyjeździe do celu nie masz spoconej koszulki. Ponieważ coraz więcej osób decyduje się na zakup hulajnogi elektrycznej, ważne jest, aby wiedzieć, na co zwracać uwagę podczas dokonywania zakupu. Szybkość, rozmiar, waga, zasięg, niezawodność i koszt, a to tylko niektóre z czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Co omówimy w tym artykule?

Jakość jazdy.

Wybór opon.

Zawieszenie.

Jakość jazdy – wygoda ponad wszystko?

Jakość i wygoda jazdy niektórych hulajnóg elektrycznych pozostawia wiele do życzenia. Co więcej, jest tak zła, że ​​nie można na nich przejechać więcej niż kilometra na niczym innym niż idealnie płaskiej nawierzchni. Oczywiście na papierze lub stronie internetowej jakiegoś sklepu hulajnogi te prezentują się świetnie, ale rzeczywistość potwierdza ich słabą amortyzację, kiepskie koła i niezadowalający zasięg.

Zdecydowanie zalecamy unikanie kół o średnicy mniejszej niż 10 cali. Mniejsze koła zapewniają trudniejszą jazdę i z pewnością poczujesz każdą dziurę na wybojach. Dla komfortowej jazdy będziesz potrzebować dużych kół z powietrzem w oponach. Jeśli zamierzasz dużo jeździć w terenie, będziesz potrzebować grubych opon z bieżnikiem i lepszego zawieszenia (pod tym względem świetnie wypadają elektryczne hulajnogi Xiaomi).

Wybór opon

Opony występują w dwóch odmianach: pneumatyczne (napełniane powietrzem) i pełne (bezpowietrzne).

Opony wypełnione powietrzem zapewniają lepszą jazdę – mają tę zaletę, że amortyzują wstrząsy i zapewniają znacznie płynniejszą jazdę , ale są podatne na przebicia i wymagają konserwacji.

, ale są podatne na przebicia i wymagają konserwacji. Jeśli zdecydujesz się na opony wypełnione powietrzem, zdecydowanie zalecamy zakup „płynu antyprzebiciowego”. Zastosuj to przed pierwszą jazdą, a być może wymiana opon nigdy nie będzie konieczna. Będziesz także musiał regularnie sprawdzać ciśnienie powietrza i uzupełniać je, gdy będzie zbyt niskie .

. Prawidłowe ciśnienie w oponach ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, skuteczności hamowania i przyczepności. Niedopompowanie spowoduje szybsze zużycie, zmniejszy o połowę zasięg baterii, uniemożliwi osiągnięcie najwyższych prędkości , a nawet sprawi, że opony staną się dużo bardziej podatne na przebicie.

, a nawet sprawi, że opony staną się dużo bardziej podatne na przebicie. Hulajnogi z pełnymi oponami praktycznie nie wymagają konserwacji, przez co oferują znacznie lepsze rozwiązanie na przebicie opon, jeśli regularnie jeździsz w miejscach, w których jest dużo szkła lub gwoździ. Kompromis z solidnymi oponami o niskich wymaganiach konserwacyjnych polega na tym, że nie są one tak płynne w prowadzeniu – poczujesz więcej wstrząsów i wibracji.

Zawieszenie

Zawieszenie na hulajnodze elektrycznej działa tak samo jak w samochodzie, niwelując nierówności podłoża. Zastanów się, czy zamierzasz jeździć po mieście, czy w trudnym terenie, a jeśli w trudnym, to zawieszenie może być kluczową kwestią przy zakupie hulajnogi. Hulajnogi elektryczne z dużymi, wypełnionymi powietrzem oponami bez zawieszenia zapewnią płynniejszą jazdę niż modele wyposażone w solidne opony i zawieszenia. Jeśli chcesz off-roadera, który reaguje dużo lepiej po trudniejszym i bardziej zróżnicowanym terenie, zdecydowanie rozważ zakup hulajnogi z wysokiej jakości zawieszeniem. Zawieszenie może być przymocowane do przednich, tylnych lub obu kół.

Materiał zewnętrzny partnera