Ida Nowakowska stała się w ostatnich latach jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Już wkrótce poprowadzi pierwszą edycję programu „You Can Dance – Nowa generacja”.

Ida Nowakowska kilka lat temu związała się z Telewizją Polską, zostając jurorką programu „Dance Dance Dance”. Z czasem zaangażowała się w działalność TVP, została prowadzącą „Pytania na śniadanie” oraz „The Voice Kids”, często występuje również jako prowadząca koncertów i widowisk plenerowych organizowanych przez Telewizję Polską.

Jak się okazuje, tancerka ma przed sobą kolejne wyzwanie. Już wkrótce poprowadzi pierwszą edycję programu „You Can Dance – Nowa generacja”, która zadebiutuje na antenie Telewizji Polskiej. „Niech to będzie taka pamiątka dla tych młodych ludzi” – stwierdziła na antenie „Pytania na śniadanie”, gdzie ogłoszono wiadomość.

Obecnie trwają castingi do pierwszej edycji nowego programu TVP. Udział mogą w nim wziąć uzdolnione tanecznie dzieci w wieku od 9 do 13 lat. Wiadomo, że przewodniczącym jury ma zostać Agustin Egurrola, a w składzie ma zasiąść Klaudia Antoś, która w przeszłości brała udział w programie „You Can Dance” na antenie TVN, a w 2020 roku wystąpiła u boku Jennifer Lopez podczas finału SuperBowl.

Czytaj także: Wiadomo, co dalej z „Jeden z dziesięciu”. TVP wydała oświadczenie

Żr.: TVP