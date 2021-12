Ida Nowakowska w ostatnich latach jest jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Prezenterka sprawdza się w różnych formatach, więc trudno się dziwić, że proponowane jest jej uczestnictwo w kolejnych programach. Ostatnio w rozmowie z Pomponikiem postanowiła podzielić się opinią na temat swojego pracodawcy.

Już od kilku lat Ida Nowakowska jest jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Zaczynała jako jurorka w programie „Dance Dance Dance”, gdzie zyskała sympatię widzów. Obecnie jest jedną z prowadzących w „Pytaniu na Śniadanie”, bierze też udział w takich programach jak „The Voice Kids” czy „You Can Dance – Nowa Generacja”.

Ostatnio w rozmowie z Pomponikiem prezenterka została zapytana o to, czy ogląda „Wiadomości” w TVP. „Oczywiście. Uwielbiam TVP Info i oglądam, i jestem bardzo wdzięczna. Oglądam różne programy z wiadomościami, ponieważ chcę zobaczyć też, co opozycja mówi na różne tematy. Jestem osobą od zawsze zainteresowaną polityką” – powiedziała Nowakowska. „Każda rzecz, którą robimy w życiu, nawet to, że jesteśmy tu, stoimy, rozmawiamy, jest częścią polityki. Nie znam się na tym jakoś świetnie, aczkolwiek mam swoje zdanie i staram się interesować tym jak najbardziej. I tak, oczywiście, oglądam „Wiadomości” – dodała.

Ida Nowakowska odniosła się też do samej atmosfery pracy w Telewizji Polskiej. „Ludzie nie widzą, jak wygląda to wszystko zza kulis. Myślą sobie: tu wszystko świetnie, a potem ktoś na kogoś krzyczy, coś jest niemiło. Słyszy się różne rzeczy, straszne czasami czytam. NIe wiem, jaka jest atmosfera gdzieś indziej, wiem, że u nas, czyli w TVP, jest po prostu fantastycznie. Są tutaj ludzie, którzy reprezentują creme de la creme, jeśli chodzi o profesjonalizm, w każdym zespole” – mówiła.

