Każdy przedsiębiorca musi sobie zdawać sprawę z tego, że następujące zmiany w prawie mogą dotyczyć bezpośrednio jego działalności i dlatego tak istotna jest właściwa organizacja pracy w kontekście działań zgodnych z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja, którą musi gromadzić przedsiębiorca ma istotne znaczenie i jej właściwe prowadzenie będzie bardzo ważne. Między innymi dokumentowanie sprzedaży, co związane jest z wystawianiem faktur. Rok 2022 przyniesie w tym zakresie zmiany, wchodzi bowiem w życie Krajowy System e-Faktur. Co za tym idzie przedsiębiorcy zadają sobie pytanie jaki wybrać program do fakturowania, by działać w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami.

Rząd nie dostarczy nam programu do fakturowania

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że rząd nie dostarczy nam programu do fakturowania a Krajowy System eFaktur nieco wprowadza w błąd swoją nazwą. Całość jest bowiem systemem do przesyłania i odbierania faktur. Faktura, która ma określony standard jest przesyłana drogą KSeF do wpiętego w chmurę rządową systemu księgowego odbiorcy. Zadaniem nowego tworu ma być raportowanie online zdarzeń gospodarczych i integracja systemów księgowych. W związku z tym, że korzystanie z platformy stanie się dla nas koniecznością warto postawić na odpowiedni system fakturująco księgowy, który umożliwi pracę z tym systemem.

Jakie wybrać rozwiązania do fakturowania?

Przygotowując się do wdrażania rozwiązań z KSeF trzeba będzie zadbać o odpowiedni program do fakturowania. W tym względzie można się zdecydować między innymi na ofertę https://wfirma.pl/program-do-fakturowania. Przygotowany przez wFirma system wspierający samodzielne prowadzenie księgowości oferuje również program do fakturowania, który wpisuje się w zmiany jakie związane są z KSeF. To co będzie istotne w przypadku takiego programu to między innymi możliwość wystawiania faktur zgodnie z tym jak wygląda wzór Ministerstwa Finansów. Chodzi tutaj o elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną. Dodatkowo program powinien być przygotowany w taki sposób, by nie tylko wystawiał faktury, ale również będzie mógł je z KSeF odbierać. Dodatkowo istotne będzie również integrowanie tego z systemem księgowym, włączona jest tam funkcja automatyzacji procesów księgowych. Program do fakturowania powinien być również w zgodzie z obowiązującym prawem, szczególnie ważne będzie tutaj to, że zmiany w prawie mogą regularnie następować i dlatego tak ważne będzie to, by program był aktualizowany. Zatem istotne będzie sięgnięcie po odpowiednie oprogramowanie, które pozwala na wystawianie faktur w zgodzie z tym co kryje się za KSeF. Będzie to znacznie ułatwiało prowadzenie działalności a podpięcie się pod rządowy system i tak będzie konieczne.

Co nam daje wejście KSeF

Można postawić sobie pytanie o to co może dać nam szybkie wejście w KSeF, gdy jest się przedsiębiorcą. Taki system zarządzania fakturami w formie elektronicznej funkcjonuje już w wielu krajach, również w naszym regionie. Jak podają statystyki tych krajów było to rozwiązanie, które poprawiło między innymi funkcjonowanie w zakresie przepływu dokumentacji. Jednocześnie pojawiają się informację o tym, że podniósł się także poziom rozliczeń między podmiotami. Wybór odpowiedniego oprogramowania przy KSeF może doprowadzić do tego, że ogólne koszty księgowości zostaną w firmie obniżone. Dlatego wydaje się, że w dłuższej perspektywie jeśli przedsiębiorcy podejdą odpowiednio do tematu to wprowadzenie KSeF może się okazać dla nich dobrym rozwiązaniem. I nie należy tego traktować jako czegoś złego dla firm. Potrzebne będą zmiany, ale warto je wprowadzić w odpowiedni sposób.

