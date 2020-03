Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował oficjalnie o przełożeniu igrzysk w Tokio. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że impreza ma się odbyć najpóźniej latem 2021 roku.

Stało się to, o czym spekulowano już od dawna. Igrzyska olimpijskie, które w tym roku miały odbyć się w Tokio, zostały przełożone. We wtorek z taką propozycją wyszedł premier Japonii Shinzo Abe, a dziś o decyzji poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Decyzja zapadła po telekonferencji, w której udział wzięli między innymi premier Shinzo Abe, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach oraz gubernator Tokio Yuriko Koike. Nie jest znana jeszcze nowa data imprezy, jednak premier Japonii poinformował, że igrzyska odbędą się najpóźniej latem 2021 roku.

Co ciekawe, to pierwszy przypadek w historii, gdy igrzyska olimpijskie zostały przełożone. Do tej pory pięciokrotnie były odwoływane. Latem 1916 roku olimpiadę odwołano z powodu I wojny światowej, natomiast latem i zimą 1940 i 1944 roku igrzyska były odwoływane z powodu II wojny światowej.

Źr.: TVP