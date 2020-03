Dzisiaj premier Morawiecki ogłosił, że rząd wprowadza nowe obostrzenia związane z pandemią wywołaną przez koronawirus. Radykalne ograniczenie możliwości przemieszczania się w najbliższych dniach sprawi wiele trudności obywatelom Polski. Przedstawiciele rządu ujawnili datę, z którą skończą obowiązywać nowe środki ochrony.

Z powodu pandemii wywołanej przez koronawirus, rząd podjął kolejne kroki w walce z zagrożeniem. „Te ograniczenia będą dotyczyć każdego z nas. To decyzja niezbędna, by maksymalnie ograniczyć naszą aktywność. Poza wyjściem do sklepu, apteki, wyprowadzeniem psa na spacer.” – mówi premier. „Podejmujemy te decyzje, by kupić sobie czas, przygotować szpitale.” – dodał.

„Miejsca w komunikacji publicznej będą ograniczone, dozwoloną liczbą osób jest połowa miejsc siedzących. Musimy zadbać o aprowizację najbardziej koniecznych artykułów do życia.” – mówił Morawiecki. „Musimy dalej ograniczać zgromadzenia do absolutnego minimum; nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby.” – powiedział premier.

Podczas konferencji prasowej padło pytanie, do kiedy potrwają nowe obostrzenia. Okazuje się, że Polacy dość długo będą musieli zmagać się z utrudnieniami, bo aż do 11 kwietnia, a zatem do Wielkiej Soboty. „Chcemy, żeby po świętach wielkanocnych, by była taka sytuacja emidemiologiczna w kraju, żeby Polacy mogli wrócić do pracy, żeby odbyły się egzaminy maturalnej, egzaminy ósmych klas, żeby życie wróciło do nowej normalności, nowej, bo nic nie będzie tak identyczne, jak przed koronawirusem.” – wyjaśnił premier.

