Rosyjski minister ds. handlu Wiktor Jewtuchow, cytowany przez rosyjską agencję informacyjną TASS twierdzi, że IKEA niebawem może ponownie otworzyć sklepy na terenie Rosji. Kierownictwo firmy dotąd nie potwierdziło jednak tych doniesień.

Rosyjski minister Jewtuchow twierdzi, że w najbliższym czasie kilka dużych zachodnich firm wznowi działalność na terenie Rosji. Wśród nich wymienił z nazwy szwedzki koncern meblowy IKEA.

„Zagraniczne przedsiębiorstwa doszły do wniosku, że pauzowanie nie ma nic wspólnego ze specjalną operacją. Mają problemy z logistyką i zalegającymi produktami, chcą wkrótce przywrócić swoją działalność. Rynek rosyjski jest zbyt duży, by go porzucić” – przekonuje Jewtuchow.

Sprawę komentują także media w Szwecji. Podkreślają jednak, że kierownictwo koncernu IKEA nie potwierdziło dotąd tych doniesień.

Przypomnijmy, Władimir Putin zagroził w ubiegłym miesiącu, że Rosja może zająć aktywa firm, które zrezygnują z działalności w Rosji. Wiele z nich zawiesiło swoją działalność w tym państwie po napaści Rosji na Ukrainę.

Źr. RMF FM