Wygląda na to, że rola prowadzącej w „Pytaniu na śniadanie” to dla Katarzyny Cichopek nie lada inwestycja. Jak donosi „Super Express”, gwiazda będzie mogła liczyć na pokaźną pensję. A przecież nie jest to jedyne źródło jej dochodu.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to nowa para prowadzących „Pytania na śniadanie”. Z programem pożegnali się ostatnio Tamara Gonzalez Perea i Robert El Gendy. Była prowadząca zdradziła w mediach społecznościowych, że problemem okazały się kwestie finansowe.

Cichopek i Kurzajewski zaprezentowali się już widzom na antenie. Pod koniec ubiegłego tygodnia „przejęlI” program na ostatnie pół godziny od Izy Nowakowskiej i Łukasza Nowickiego. Jak zwykle, opinie w kwestii tego, jak sobie poradzili, są podzielone.

Nie zmienia to faktu, że dla Katarzyny Cichopek występ w popularnej śniadaniówce to spora inwestycja. Jak donosi „Super Express”, aktorka będzie zarabiała w nowej pracy 25 tysięcy złotych miesięcznie. A nie są to jej jedyne dochody. Prawdopodobnie kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie zgarnia za rolę w serialu „M jak miłość”, w którym występuje od 20 lat. Jest również aktywna w mediach społecznościowych, wydała szereg poradników oraz bierze udział w programach rozrywkowych.

Źr.: Super Express