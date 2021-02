Jarosław Jakimowicz w ostatnim czasie ściśle związał się z Telewizją Polską. Portal Pudelek.pl ujawnił wysokość jego zarobków. Powołał się przy tym na słowa jednego z anonimowych pracowników TVP Info.

O Jarosławie Jakimowiczu jest w ostatnim czasie bardzo głośno. Od kilku miesięcy wspólnie z Magdaleną Ogórek prowadzi program „W kontrze” na antenie Telewizji Polskiej. To właśnie tam udawał, że gra na gitarze przebój „You’re my heart, you’re my soul”, a kilka dni później wygłosił emocjonalne oświadczenie w związku z oskarżeniami na podstawie jego autobiografii.

Można więc powiedzieć, że Jakimowicz, o którym w ostatnich latach nie było tak głośno, stał się wschodzącą gwiazdą Telewizji Polskiej. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zastanawia się nad jego zarobkami. Rąbka tajemnicy w rozmowie z portalem Pudelek.pl uchylił jeden z pracowników TVP Info.

Anonimowy informator miał zdradzić, że zarobki Jakimowicza sięgają kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. „Za jeden dyżur Jakimowicz dostaje 1500 złotych, a w tygodniu ma ich co najmniej trzy, zależy od tygodnia. Zarabia więc co najmniej 18 tysięcy złotych miesięcznie – za trzy godziny pracy w tygodniu” – zdradził.

Źr.: Pudelek