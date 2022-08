Drożeją kolejne produkty spożywcze. Tym razem mowa o popularnych w naszym kraju owocach. Pisze o tym serwis internetowy dlahandlu.pl.

Ze względu na szalejącą inflację w Polsce rosną ceny licznych produktów spożywczych. Okazuje się, że znacząco podnoszą się również ceny popularnych w naszym kraju owoców. Sprawdzili to dziennikarze serwisu dlahandlu.pl, którzy podkreślają, że przypadają one na szczyt sezonu owocowo-warzywnego.

Obecnie mamy do czynienia z końcem sezonu na czereśnie. Okazuje się, że w związku z tym podskoczyła ich cena. Teraz za kilogram tych owoców musimy zapłacić średnio 15 złotych.

Na tym jednak nie koniec. Rosną bowiem ceny niezwykle popularnych w Polsce malin. Są one nadal bardzo drogie, a cena za kilogram dochodzi już do 40 złotych. To naprawdę wysoka kwota, która niektórych smakoszy malin o mniej zasobnych portfelach może zwalić z nóg.

Największy wzrost liczby konsumentów "lipiec do lipca" zanotowały borówki – o 2,95 mln, maliny o 1,94 mln i agrestu o 0,63 mln.



W skali 2 lat – lipiec 2022 vs. lipiec 2020 – borówki i maliny zyskały po 5,5 mln nowych konsumentów. — Janusz Piechociński (@Piechocinski) August 8, 2022

Inflacja to nie wina rządu, to wina sprzedawców- spekulantów. We wtorek na targowisku pojemnik malin zapłaciłem 10zl, dzisiaj u tego samego rolnika cena wzrosła o 20%. Ktoś chce mi powiedzieć że w 3 dni rolnikowi koszty wzrosły tak że musiał podnieść ceny ? — ŚpiącyKozak (@SpiacyKozak) July 22, 2022

Jakby tego było mało… drożeje również kapusta. – Przez upały drożeją także podstawowe warzywa o których nikt by nie pomyślał, że będą traktowane, jako towar luksusowy. Spoglądając na rynek skupu możemy się spodziewać, że niedługo za kapustę zapłacimy nawet 8-10 zł za kilogram – czytamy na wspomnianym portalu internetowym.

Przytoczone wyżej ceny dotyczą sprzedaży hurtowej, w związku z czym ceny u indywidualnych sprzedawców lub w marketach mogą być wyższe.