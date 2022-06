Dostępne na rynku trampoliny ogrodowe różnią się pod względem marki, rozmiaru, zastosowanych materiałów, dołączonego wyposażenia i przeznaczenia. Wszystkie te czynniki kształtują ostateczną cenę produktu. Ile kosztują profesjonalne trampoliny ogrodowe? Najpierw trzeba zastanowić się, co właściwie kryje się pod tym pojęciem…

Trampolina ogrodowa z siatką

Profesjonalne trampoliny ogrodowe, czyli jakie?

Profesjonalną trampolinę ogrodową można zdefiniować w zasadzie na cztery sposoby.

W najbardziej dosłownym rozumieniu, profesjonalne będą trampoliny przeznaczone dla… profesjonalistów, czyli dla osób uprawiających gimnastykę sportową. Wyczynowy batut powinien charakteryzować się bardzo wysoką jakością i wytrzymałością oraz posiadać rozwiązania zwiększające efektywność treningu.

Profesjonalne trampoliny ogrodowe to również modele zaprojektowane z myślą o użytku komercyjnym. Posiadają one wzmocnione konstrukcje, wytrzymują znaczne obciążenia i spełniają bardzo rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Są też łatwe w utrzymaniu w czystości. Wszystko po to, by służyły przez lata, mimo codziennego, intensywnego użytkowania. Takie trampoliny przeznaczone są do miejsc komercyjnych: parków trampolin, sal zabaw dla dzieci, klubów fitness, obiektów noclegowych, na place zabaw, eventy rodzinne itd.

Profesjonalne będą także trampoliny fitness. Są one niewielkie i posiadają charakterystyczny uchwyt (poręcz, drążek), który ułatwia wykonywanie treningu typu jumping fitness.

I w końcu pod pojęciem profesjonalnej trampoliny ogrodowej można rozumieć batut do użytku rekreacyjnego – domowego, ale bardzo wysokiej jakości potwierdzonej stosownymi certyfikatami. Dla przykładu, oznaczenie CE na produkcie gwarantuje spełnienie unijnych standardów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Z kolei TÜV to rozpoznawalny na całym świecie niemiecki certyfikat bezpieczeństwa. Sprzęt może posiadać także certyfikat GS, który potwierdza spełnienie znacznie wyższych standardów bezpieczeństwa niż wymagane.

Ile kosztują trampoliny ogrodowe?

Wyczynowa trampolina to specjalistyczny sprzęt z najwyższej półki, dlatego z reguły dostępny jest na specjalne zamówienie klienta i kosztuje kilka tysięcy złotych. Drogie są także trampoliny do użytku komercyjnego. Te renomowanych marek kosztują średnio 5000-6000 zł. Z kolei ceny trampolin fitness zależą przede wszystkim od przeznaczenia sprzętu. Modele przeznaczone do treningu w domowych warunkach są stosunkowo tanie – taką trampolinę fitness kupisz już od 200-300 zł. Natomiast za profesjonalny sprzęt dedykowany klubom fitness trzeba zapłacić kilka razy więcej (ok. 800-900 zł).

Przeglądając oferty rekreacyjnych trampolin ogrodowych, od razu można zauważyć, że nie należą one do kategorii produktów luksusowych. Najtańsze kosztują ok. 300 zł. Za te z atestami trzeba zapłacić więcej, ale też nie są to jakieś przerażające kwoty. Dobrej klasy, bezpieczne, certyfikowane trampoliny ogrodowe można kupić już za ok. 600 zł.

Oczywiście znajdziemy też modele za kilka tysięcy złotych.

Trampolina ogrodowa Dollo Sport

Trampolina ogrodowa dla dorosłych i dzieci – profesjonalna i w rozsądnej cenie

Wybór batutów jest obecnie naprawdę duży. Nawet przy niewielkim budżecie można kupić porządny, przetestowany sprzęt, który będzie niezawodnie służył przez długie lata. Aby nie przepłacać, warto sprawdzić rozwiązania polskich marek. W zależności od tego, jaka wielkość trampoliny Cię interesuje, zapłacisz od około 600 zł do niespełna 700 zł. Co ważne, wszystkie potrzebne elementy do trampoliny otrzymasz w zestawie. Unikniesz dylematu, czy można kupić siatkę do trampoliny albo drabinkę. Oczywiście akcesoria i części zamienne da się domówić, ale po co się tym martwić już na starcie.

Trampolina ogrodowa z siatką i drabinką w zestawie

