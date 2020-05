Czy ubezpieczenie mieszkania jest drogie? Takie pytanie zadaje sobie każdy, kto podejmuje decyzję o zakupie polisy. Wysokość składki uzależniona jest od wielu czynników, warto zatem sprawdzić, co ma na nią wpływ.

Im większą wartość przedstawia mieszkanie, tym droższa jest polisa. Oczywiście to nie jedyny czynnik brany pod uwagę przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Ryzyko ubezpieczeniowe kształtują, np. lokalizacja nieruchomości i jej powierzchnia użytkowa, standard, wyposażenie, kondygnacja, zabezpieczenia własne itp.

Warto przypomnieć, że wartość nieruchomości może się zmienić, np. wskutek remontu czy zakupu kosztownych ruchomości. Takie zmiany powinno się zgłaszać ubezpieczycielowi.

Ile trzeba zapłacić za polisę mieszkaniową?

Cena polisy jest zdeterminowana wieloma czynnikami. Ryzyko ubezpieczeniowe towarzystwa ubezpieczeniowe oceniają na podstawie parametrów mieszkania oraz polisy. Trzeba brać poprawkę na zróżnicowane wyceny w zależności od kryteriów przyjętych przez danego ubezpieczyciela. W związku z tym przed zakupem ubezpieczenia wskazane jest porównanie jak największej liczby ofert odpowiadających konkretnym wymogom. Na ubezpieczenie mieszkania w Polsce średnio wydaje się 200-300 zł rocznie, ale z racji na to, że wysokość składki ustalana jest indywidualnie, może być to inna kwota.

Jak zakres ochrony wpływa na cenę polisy mieszkaniowej?

Najtańsze polisy mieszkaniowe to polisy o podstawowym zakresie ochrony. Dzięki takim narzędziom jak ten kalkulator https://rankomat.pl/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/kalkulator każdy we własnym zakresie może porównać różnice pomiędzy polisami podstawowymi i rozszerzonymi – nie tylko pod kątem cen, ale również zakresu ochrony. Im większą liczbę ryzyk uwzględnia ubezpieczenie, tym wyższy składka.

Wariant podstawowy odnosi się jedynie do murów (niekiedy też i do pozostałych elementów stałych), które chronione są m.in. przed pożarem, powodzią, gradobiciem, huraganem, uderzeniem pojazdu mechanicznego, eksplozją i implozją, osuwaniem się i trzęsieniem ziemi czy upadkiem statku powietrznego etc. Ryzyka dotyczące wyposażenia mieszkania oraz lokatorów są wykluczone, w związku z czym polisa podstawowa zwykle nie wystarcza.

Opłaca się poszerzyć ją o dodatki, których średni wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych w skali roku, a zwłaszcza o:

kradzież z włamaniem,

przepięcie,

zalanie,

stłuczenie przedmiotów szklanych.

Dobrym rozwiązaniem może się okazać wykupienie pakietu All Risks, lecz przełoży się to na wzrost ceny polisy.

Nie tylko zakres ochrony rzutuje na cenę polisy mieszkaniowej. Ważną rolę w tym kontekście odgrywają też sumy gwarantowane – czyli kwoty, na które ubezpieczone są poszczególne ryzyka. Przy tej okazji należy zwrócić uwagę na to, aby odpowiadały one realnej wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia. Nie kalkuluje się zawyżać lub zaniżać tej wartości, ponieważ może to skutkować np. przyznaniem niskiego odszkodowania bądź odmową jego wypłaty (przy niedoubezpieczeniu, a więc zaniżeniu wartości mienia w celu obniżenia składki).

Ubezpieczenie lokatorów a wysokość składki

W ramach polisy mieszkaniowej ochroną można objąć nie tylko nieruchomość i pomieszczenia przynależne takie jak np. piwnica, ale także lokatorów. W tym obszarze godne uwagi są następujące dodatki:

OC w życiu prywatnym chroniące przed ekonomicznymi skutkami szkód nieumyślnie wyrządzonych osobom trzecim, np. w przypadku zalania mieszkania sąsiada,

NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

pakiet domowy assistance składający się ze specjalistycznych usług świadczonych na zasadach określonych w umowie z ubezpieczycielem.

Ochrona lokatorów również ma swoją cenę – każdy z powyższych dodatków kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za rok.