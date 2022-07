Mariusz Błaszczak, szef polskiego MON, gościł dziś w Chełmie, gdzie przysięgę złożyli żołnierze dobrowolnej służby zasadniczej. Podczas swojego wystąpienia wicepremier zachęcał do tego, by wstąpić do armii. Powiedział wprost, ile można zarobić w wojsku.

Kolejni żołnierze dobrowolnej służby zasadniczej złożyli przysięgę. Tym razem miało to miejsce w Chełmie w województwie lubelskim. W wydarzeniu uczestniczył szef polskiego MON, Mariusz Błaszczak, który w trakcie wydarzenia wygłosił przemówienie. W jego trakcie zachęcał do tego, by wstępować do armii.

– Skończył się jeden z turnusów dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Żołnierze złożyli przysięgę, są już pełnoprawnymi żołnierzami Wojska Polskiego. Widzę po twarzach Waszych Rodzin, że są z Was dumni. Wszyscy jesteśmy z Was dumni. Już w poniedziałek kolejne 1000 żołnierzy, przyszłych żołnierzy rozpocznie kurs przygotowawczy i za 28 dni złożą przysięgę. Szeregi Wojska Polskiego będą się konsekwentnie rozrastać – powiedział.

– W tym roku przygotowaliśmy 15 tysięcy miejsc w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej – dodał. Co ciekawe, szef MON zdradził również, ile można zarobić w polskiej armii.

Błaszczak zachęca, by wstępować do armii. Powiedział, ile można zarobić w wojsku

– Zachęcam tych wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali co chcą w życiu robić, żeby wstąpili do Wojska Polskiego poprzez zasadniczą służbę wojskową. To są dobre warunki – 4560 zł. miesięcznie, to jest uposażenie, ale poza tym można zdobyć uprawnienia, np. prawo jazdy czy płetwonurka lub skoczka ze spadochronem – powiedział szef MON.

– Mam nadzieję, że Wasz przykład posłuży innym do tego, żeby przystępowali do Wojska Polskiego w myśl łacińskiej sentencji „verba docent, exempla trahunt”, a więc słowa uczą, ale przykłady przyciągają – podsumował.

W całej Polsce przysięgało w tym dniu 800 ochotników, którzy właśnie ukończyli 28-dniowe szkolenie podstawowe. Ich szkolenie obejmowało m.in. musztrę, regulaminy wojskowe oraz szkolenie z bronią.