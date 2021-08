Ile potrwa pandemia koronawirusa? Ekspertka nie ma dla nas dobrych wieści w tej sprawie. Jej zdaniem przyjdzie nam się bowiem jeszcze trochę z wirusem pomęczyć.

Czwarta fala koronawirusa coraz bliżej. Tak zwiastują eksperci, którzy nie mają wątpliwości, że trzeba się na to przygotować. Coraz więcej pytań dotyczy również tego, ile potrwa pandemia koronawirusa. Każdy z nas ma jej już bowiem serdecznie dość.

Głos w tej sprawie zabrała ostatnio dr Aneta Afelt, która w rozmowie z „Rzeczpospolitą” oceniła, ile jeszcze przyjdzie nam życie z wirusem wywołującym chorobę Covid-19. To zdecydowanie nie są dobre informacje.

Afelt przyznaje, że duże wzrosty związane z zakażeniami powinny być widoczne już pod koniec sierpnia. „Podejrzewam, że zauważalne przyrosty będą pod koniec sierpnia, najpóźniej w drugim tygodniu września. W drugiej połowie września należy spodziewać się już gwałtownego przybywania pozytywnych wyników testów” – powiedziała.

„Złoży się na to przede wszystkim powrót do normalnej aktywności. Wszędzie tam, gdzie usługi były możliwe w dystansie, teraz będą coraz częściej opierały się na bezpośrednim kontakcie” – dodała dr Aneta Afelt.

Ile potrwa więc pandemia koronawirusa? Ekspertka uważa, że musimy się nastawić na czas od 3 do 5 lat. To nie są najlepsze wieści. „Epidemia potrwa jeszcze ok. 3-5 lat. Jeśli nie zatrzymamy tworzenia nowych wariantów wirusa, to ten okres jeszcze się wydłuży” – powiedziała.

źródło: dziennik.pl