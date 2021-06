Znamy wyniki tegorocznego badania Reuters Institute. Możemy się z niego dowiedzieć m.in., którym mediom Polacy ufają najbardziej. Ile osób wierzy TVP?

O wynikach badania pisze serwis wirtualnemedia.pl. Okazuje się, że Polacy za najbardziej wiarygodne medium uważają rozgłośnie radiową RMF FM. Takie zdanie ma 68% ankietowanych.

„W tegorocznej edycji badania realizowanego dla Reuters Institute RMF FM jako wiarygodne oceniło 68 proc. Polaków (4 pkt proc. mniej niż przed rokiem), a jako niegodne zaufania – 11 proc. (1 pkt proc. więcej niż rok temu). Stacja pozostała liderem w rankingu wiarygodności” – podaje portal wirtualnemedia.pl.

Ponad 60% badanych docenia pracę TVN24, Polsat News, Radia ZET i Onet.pl. W przypadku „Zetki” mamy do czynienia ze spadkiem o 7% w porównaniu do poprzedniego badania. Jeżeli chodzi natomiast o TVN24 to procent negatywnych wskazań tej stacji informacyjnej wzrósł z 18 do 20.

Ranking zamyka Telewizja Polska, która – jak podaje serwis wirtualnemedia.pl – jako jedyna marka ma więcej ocen negatywnych niż pozytywnych. „Udział respondentów wierzących TVP zmalał z 43 do 36 proc., a tych nieufających nadawcy zwiększył się z 39 do 46 proc.” – napisano.

„Dylemat częściowo wypełnionej szklanki. Niby czlowiek się cieszy, ale wciąż pozostaje ta druga połowa – wierząca TVP” – napisał jeden z internautów komentując wyniki badania. „W takim razie w Wiadomościach pochwalą się, że niemal połowa Polaków im wierzy” – dodał kolejny.

Cały tekst, razem z wykresami i szczegółowymi informacjami, znajdziecie W TYM MIEJSCU.