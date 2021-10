Funkcjonariusze z Placówki SG w Sejnach zatrzymali 12 cudzoziemców za przekroczenie polsko-litewskiej granicy wbrew przepisom. Zatrzymano również 4 osoby, które pomagały im w nielegalnym przekroczeniu granicy. Strażnicy zwrócili uwagę, że imigranci „sprawdzają inne drogi”, bo skutecznie uszczelniono granicę białoruską.

Zatrzymani imigranci to obywatele Syrii, którzy wcześniej przekroczyli nielegalnie granicę litewsko-białoruską. Pierwsza grupa nielegalnych migrantów (8 osób) została zatrzymana na terenie gminy Sejny. Cudzoziemców dziewięcioosobowym Mercedesem Vito przewoził obywatel Niemiec. Wraz z nim jako pasażer podróżował obywatel Bośni i Hercegowiny. Obywatele Syrii, mężczyźni w wieku od 20 do 39 lat, nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Wszystkich zatrzymano.

Kolejna grupa obywateli Syrii została zatrzymana kilka godzin później w miejscowości Hołny Majera. Cudzoziemców przewoziło dwóch obywateli Syrii, którzy posiadali niemieckie dokumenty pobytowe. Czterech mężczyzn, w wieku od 19 do 31 lat, również nie posiadało przy sobie dokumentów, które uprawniałyby ich do legalnego wjazdu i pobytu w naszym kraju.

29-letni obywatel Niemiec, 27-letni obywatel Bośni i Hercegowiny oraz obywatele Syrii w wieku 26 i 35 lat usłyszeli zarzuty za pomocnictwo w przekroczeniu granicy wbrew przepisom. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 3. Po wykonaniu niezbędnych czynności obywatelie Syrii zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.

„Coraz większa szczelność granicy na odcinku białoruskim powoduje, że imigranci, pragnący nielegalnie przedostać się do Niemiec, sprawdzają inne drogi. Ale i tam czuwamy” – piszą strażnicy w mediach społecznościowych.

