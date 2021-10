Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który podejrzewany jest o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia pożarem i uszkodzenie ciała dwóch osób. 41-latek rzucił koktajlem Mołotowa w kierunku jednego z pracowników, w wyniku czego zajęła się jego odzież i artykuły znajdujące się na zapleczu oraz oddal strzał z przedmiotu przypominającego broń pneumatyczną w kierunku innego pracownika oraz do siebie.

Do zdarzenia doszło 13 października br. po godzinie 20.00 w jednej z jeleniogórskich restauracji. Mężczyzna posiadając przy sobie otwarty ogień z substancją łatwopalną wszedł na zaplecze lokalu. Następnie rzucił koktajlem Mołotowa w kierunku jednego z pracowników, co spowodowało zapalenie się jego odzieży oraz znajdujących się tam artykułów.

Mężczyzna następnie z przedmiotu przypominającego broń pneumatyczną oddał strzał do innego pracownika, po czym do siebie. Pracownicy obezwładnili go, a następnie przekazali policjantom.

Osoby poszkodowane nie odniosły poważnych obrażeń. 41-latek po udzieleniu mu pomocy medycznej został umieszczony w policyjnym areszcie. Był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało blisko 0,5 promila.

Teraz za popełnione przestępstwa odpowie on przed sądem, a grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Obecnie policja i prokuratura wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Źr. Policja Dolnośląska