Rozmach, podniosła muzyka, wystąpienia czołowych polityków Zjednoczonej Prawicy – inauguracja kampanii prezydenta Andrzeja Dudy była efektownym widowiskiem. Internautom spodobał się zwłaszcza jeden moment. Kadr podbija media społecznościowe.

Prezydent Andrzej Duda zainaugurował swoją kampanię wyborczą. Konwencja w warszawskiej Hali Expo była zapowiadana, jako „największa po 1989 roku”, a sztabowcy zaplanowali każdy element wydarzenia.

Zaczęło się od hymnu Polski. Później miały miejsce wysępienia czołowych polityków PiS – Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego. Wszyscy zachwalali kandydaturę Dudy. Pojawił się nawet spot podsumowujący 5-letnią kadencję.

W końcu przyszedł czas na główny punkt programu – wystąpienie prezydenta. Realizator pokazał Andrzeja Dudę stojącego na tle biało-czerwonej flagi. Zagrała podniosła muzyka i prezydent ruszył na scenę, witając się z wyborcami.

Inauguracja kampanii Dudy. Internauci zwracają uwagę na jedno zdjęcie

Na efektowne wejście Dudy zwrócili uwagę liczni obserwatorzy polskiej polityki. – Opozycja też musi się tego nauczyć, jeśli chce wygrywać – przekonuje Michał Kolanko z „Rzeczpospolitej”. Dziennikarz nie jest osamotniony w swojej ocenie.

Duda zapowiada intensywną podróż po Polsce. „Dudabus z powrotem wróci na swoje tory”

W trakcie swojego wystąpienia prezydent mobilizował wyborców. – Wasze wsparcie jest mi niezbędne, bo nikt nie wygrywa wyborów sam. Zwycięstwo wyborcze jest czynem większości. Proszę was o wsparcie po to, żebyśmy ten wielki cel jakim jest dalsza możliwość naprawy RP i codzienności Polaków mogli realizować – stwierdził.

Zapowiedział również, że zamierza dalej spotykać się z Polakami. – Tak, dalej ruszam w trasę. Dudabus z powrotem wróci na swoje tory. Taki czas. Zapraszam wszystkich na te spotkania, które będą się odbywały w całej Polsce. Będę ogromnie wdzięczny za każdą obecność, za każdą uściśniętą dłoń, za każdą uwagę, także za każdą krytykę, która jest ważna, bo pozwala naprawiać RP – oświadczył.

Nie zabrakło również odniesień do bieżącego sporu politycznego. – Zaczynamy wielką, narodową strategię onkologiczną, zainaugurowaliśmy ją ostatnio w Pałacu prezydenckim, ale to jest program na lata, który będzie wymagał miliardów złotych i dziękuję, że te miliardy się znajdują,a ten program musi zostać zrealizowany. To kwestia naszej przyszłości jako państwa i społeczeństwa, wielkie dziejowe wyzwanie przyszłości – dodał duda

