Do nieprzyjemnej sytuacji doszło w sylwestrowy wieczór na Placu św. Piotra w Rzymie. W momencie, kiedy papież Franciszek pozdrawiał wiernych, jedna z kobiet szarpnęła go mocno za rękę i nie chciała puścić. Kamera uchwyciła reakcję Ojca Świętego.

Ostatniego dnia roku w Watykanie, papież Franciszek wziął udział w nieszporach w bazylice watykańskiej. Następnie, zgodnie ze zwyczajem, udał się na plac Świętego Piotra, aby obejrzeć odsłoniętą na początku grudnia szopkę i spotkać się z tłumami wiernych.

Ojciec Święty, idąc pomiędzy ludźmi, błogosławił ich, żartował i składał noworoczne życzenia. Na nagraniach widać, że Franciszek wymieniał uścisk dłoni z niektórymi wiernymi. Jednak w pewnym momencie doszło do nieprzyjemnego incydentu.

Kiedy papież odwracał się od wiernych, aby przejść na drugą stronę, jedna z kobiet złapała go za dłoń i przyciągnęła w swoją stronę. Media relacjonują, że na twarzy Franciszka pojawił się grymas bólu. Papież usiłował wyrwać się z uścisku, ale kobieta wcale nie zwracała na to uwagi.

Po chwili Franciszek, nie mogąc wyrwać się z uścisku, uderza w dłonie kobiety. Wtedy do akcji wkraczają papiescy ochroniarze. Na twarzy Ojca Świętego widać było irytację i niezadowolenie.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter’s Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn’t let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz