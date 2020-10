Wyrażamy zaniepokojenie decyzją o zamiarze powołania na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki Pana Posła dr. hab. Przemysława Czarnka – napisano w oświadczeniu intelektualistów. Pod pismem podpisało się blisko sto osób ze świata nauki i kultury.

Nominacja Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki wywołała sprzeciw wśród polityków opozycji. I nie tylko, bowiem blisko stu ludzi nauki i kultury podpisało się pod listem otwartym wyrażającym sprzeciw wobec powołania polityka PiS na to stanowisko.

„Kandydat na to stanowisko wielokrotnie w publicznych wypowiedziach okazywał brak szacunku dla godności człowieka w odniesieniu do osób należących do mniejszości, w szczególności osób LGBT” – zaznaczają na wstępie autorzy.

W tym kontekście przypomniano fragment wypowiedzi Czarnka z debaty na antenie TVP o osobach nieheteronormatywnych. „Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym” – mówił przyszły minister edukacji i nauki.

Autorzy listu zwrócili również uwagę na wypowiedzi dotyczące relacji polsko-żydowskich. „Niepokój muszą budzić także głoszone przez dr. Czarnka poglądy dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, szczególnie w odniesieniu do jej najtragiczniejszych kart, i niezrozumiałe wypowiedzi na temat Muzeów – Miejsc Pamięci, z których nigdy się nie wycofał” – czytamy w oświadczeniu.

„Uważamy, że jedną z kluczowych kompetencji, jakie powinny charakteryzować osobę odpowiedzialną za system edukacji, jest poszanowanie ludzkiej godności i różnorodności, przekonanie o równości wszystkich w prawach i obowiązkach oraz wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka, także gdy jest ona rezultatem nienawiści wobec inności” – dodają.

Na końcu odnieśli się do informacji o zakażeniu Przemysława Czarnka koronawirusem, życząc mu powrotu do zdrowia.

Pod listem intelektualistów podpisały się osoby związane z wieloma uczelniami (m.in. KUL, UP, UJ, UW i UKSW) oraz z Polską Akademią Nauk, m.in. prof. dr hab. Piotr Trojański z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz prof. zw. dr hab. Sławomir Jacek Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wśród sygnatariuszy znaleźli się także artyści, publicyści i działacze różnych organizacji.

