Joe Biden został 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych – podały amerykańskie media. W Polsce wybory w USA jak zwykle rozbudziły wiele emocji. Internauci byli bezlitośni dla Jacka Kurskiego, przypominając mu tweeta, którego w sieci zamieścił w środę.

Wygląda na to, że to nie Donald Trump, ale Joe Biden zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kandydat Demokratów uzyskał wymaganą ilość głosów elektorskich dzięki zwycięstwu w Pensylwanii. W swoim przemówieniu zapewnił po raz kolejny, że chce łączyć Amerykanów i sprawić, by Stany Zjednoczone znów były szanowane na świecie.

W Polsce amerykańskie wybory jak zwykle wzbudziły ogromne emocje. Nie jest tajemnicą, że politycy partii rządzącej sprzyjali Trumpowi. Przez ostatnie lata to właśnie relacje polsko-amerykańskie były jednym z głównych motorów napędowych polskiej polityki zagranicznej. Biden w stosunku do obecnej władzy może być znacznie mniej przychylny.

Nic więc dziwnego, że kilka dni temu, gdy wydawało się, że to Trump ma zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo, radości nie krył Jacek Kurski. Teraz internauci przypominają jego tweeta, w którym niemal ogłosił Trumpa zwycięzcą. „Warto było zarwać noc i powitać piękny poranek. Trump straci chyba tylko AZ, a poprawi w FL, WI, MI, OH, PA. Wygrała mobilizacja prowincji i ukryta siła shy voters. Dobre dla PL i świata – bezp. i powstrz. pochodu lewicowej rewolty kult. Piana i wycie ZNN i PL odpowiednika urocze” – napisał.

Warto było zarwać noc i powitać piękny poranek. Trump straci chyba tylko AZ, a poprawi w FL, WI, MI, OH, PA. Wygrała mobilizacja prowincji i ukryta siła shy voters. Dobre dla PL i świata – bezp. i powstrz. pochodu lewicowej rewolty kult. Piana i wycie CNN i PL odpowiednika urocze — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) November 4, 2020

Czytaj także: Joe Biden wygrywa wybory w USA. Jest pierwszy komentarz!

Źr.: Twitter/Jacek Kurski PL