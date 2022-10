Iran dostarczy Rosji pociski Fateh-100 oraz Zolfaghar – donosi „The Washington Post”. To pociski balistyczne krótkiego zasięgu, zdolne do rażenia celów, odpowiednio z odległości 300 i 700 km.

– Rosja czuje już atmosferę swojej porażki, jest już w atmosferze beznadziei – podkreślił Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zareagował w ten sposób na kolejne wiadomości o eskalacji działań rosyjskiej armii.

– Ukraina pamięta o wszystkich. Nie zostawimy u wroga nikogo i niczego z Ukrainy. Uwolnimy wszystko, co nasze. Odzyskamy wszystko, co słusznie należy do nas – zapowiedział prezydent Ukrainy.

Tymczasem Rosjanie starają się przygotować do powstrzymania kontrnatarcia ukraińskiego. Jak donosi „The Washington Post”, Rosja zakupi od Iranu pociski Fateh-100 oraz Zolfaghar. Byłaby to pierwsza tak wielka dostawa broni do Rosji od początku inwazji na Ukrainie.

Iran miałby przekazać pociski ziemia-ziemia, które nadawałyby się do ataku na wojska oraz ukraińskie miasta. To pociski balistyczne o zasięgu 300 oraz 700 km. Co więcej, w dostawach mają się znaleźć także statki bezzałogowe, m.in. dziesiątki dodatkowych Mohajer-6s i większą liczbę Shahed-136s.

Na irańskich kanałach Telegramu pojawiają się informacje, że Rosja zamówiła drony Arash-2 kamikaze z Iranu. To nowa irańska technologia. Mają większe głowice bojowe w porównaniu do Shahed-136 i mają zasięg 1700 km.

Informacje nie są potwierdzone. — Marcin Wyrwał (@Wyrwal) October 16, 2022