Prawdziwym hitem stało się już wideo nagrane w Dubaju. Na Instagramie zamieścił je książę Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktorum. Komentatorzy wprost stwierdzają, że to przełom w technologii lotów autonomicznych.

Dubajski książę zamieścił w serwisie Instagram wideo, które błyskawicznie obiegło cały świat. Jego bohaterem jest Vince „Jetman” Reffet, kaskader, który dokonał niezwykłego wyczynu. Za pomocą miniaturowych silników odrzutowych wzbił się w powietrze i to w sposób, w jaki nie zrobił tego jeszcze nikt.

Jak informuje Gulf Today, silniki, dzięki którym mężczyzna mógł latać, umożliwiają mu wzbić się na wysokość 1000 metrów w zaledwie 30 sekund. Urządzenie umożliwia pionowy start i rozwija prędkość sięgającą 240 km/h. Jego możliwości zostały zaprezentowane właśnie w Dubaju i wzbudziły prawdziwy podziw.

Książę udostępniając nagranie w sieci wprost stwierdził, że jego to kamień milowy na drodze do autonomicznych lotów. „To kamień milowy na drodze do umożliwienia ludziom lotów, któe będą w 100 procentach autonomiczne. Dobra robota” – napisał.

Sam kaskader w rozmowie z brytyjskim Mirrorem stwierdził, że do tego rezultatu doprowadziło wiele drobnych elementów. „Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się takie osiągnięcie. To był niesamowity lot a przygotowania do niego ekstremalnie skrupulatne. Mnóstwo drobnych kroczków doprowadziło nas do wspaniałych rezultatów” – powiedział.

