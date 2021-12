Każdy z nas zna przedsiębiorców, którzy łapią się za głowę, także księgowych, którzy łapią się za głowę – mówi Izabela Leszczyna. Posłanka Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę na problem biedy w Polsce.

– Ludzie czują się oszukani. Wszyscy pamiętają najpierw wicepremiera Sasina, który najpierw przecież zarzekał się w roku wyborczym, że energia nie zdrożeje, potem powiedział, że ona zdrożeje, ale nie zdrożeje dla odbiorców indywidualnych dla Polek i Polaków – przypominała Izabela Leszczyna w „Jeden na jeden” TVN24.

– Potem mówił, że właściwie to dla tych bogatszych to zdrożeje, nie zbiednieje tylko dla biedniejszych, na koniec tego wszystkiego się wycofał i okazuje się, że ludzie zapłacą więcej za energię, więcej za gaz. Niektórzy zapłacą kilkaset procent więcej za gaz, bo PiS oczywiście znowu przygotował bubel prawny – dodała.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej nie zostawiła suchej nitki na kluczowym projekcie rządu, czyli Polskim Ładzie. Zwróciła również uwagę na dramatyczną sytuację przedsiębiorców w naszym kraju.

– Każdy z nas zna przedsiębiorców, którzy łapią się za głowę, także księgowych, którzy łapią się za głowę. Jak znowu apelowała cała Koalicja Obywatelska do rządu, żeby Polski Ład w tej części, która dotyczy podniesienia podatków dla przedsiębiorców, czyli producentów towarów i usług, żeby przynajmniej odłożyli ten Polski Ład – powiedziała.

– Bo jeśli na tę drożyznę nałożymy wyższe podatki dla przedsiębiorców no to przecież ceny znowu pójdą w górę. Rozumie to chyba dziecko ze szkoły podstawowej, nie rozumie tylko premier Morawiecki no i to jest strasznie przykre – dodała.