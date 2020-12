Izera to powstająca polska marka samochodów elektrycznych. Choć jest o niej głośno od dłuższego czasu, to dopiero teraz ogłoszono decyzję o lokalizacji pierwszej fabryki. To Jaworzno okazało się najlepszą spośród 30 analizowanych przez ElectroMobility Poland (EMP) lokalizacji w Polsce. Ten wybór i finansowe wsparcie rządowe dla projektu umożliwi rozpoczęcie inwestycji już jesienią 2021 roku.

Symboliczne „wbicie łopaty” pod inwestycję nastąpi najprawdopodobniej jeszcze w 2021 r. Dzięki nowej fabryce pracę znajdzie tu ok. 15 tys. osób: 3 tys. w zakładzie w Jaworznie oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów. Produkcja aut rozpocznie się natomiast już w 2024 roku. Najpewniej niedługo później, pierwsza Izera wyjedzie na polskie drogi.

„Wokół projektu udało nam się zjednoczyć partnerów z wielu instytucji. Dzięki połączeniu ich zaangażowania i potencjałów plan budowy fabryki zyskał realny kształt. Teraz wszystkie strony muszą intensywnie działać, aby doprowadzić do finalizacji projektu” – mówi minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.

Izera z rządowym wsparciem

„Inwestycja jest ważnym elementem planu dla Śląska. Pozwala nam rozwijać innowacyjny przemysł, który tworzy w regionie m.in. trwałe miejsca pracy. Izera jest szansą dla sprawnie funkcjonującej tu branży automotive i na wykorzystanie potencjału elektromobilności, która doskonale wpisuje się w krajobraz gospodarczy województwa” – dodaje minister.

„Wiele krajów wspiera kluczowe dla ich gospodarek projekty. Państwo, które myśli perspektywicznie, potrafi dostrzec rynkowe „momentum” i zdefiniować strategiczne obszary umożliwiające rozwój gospodarczy kraju. Takim właśnie jest projekt polskiej marki samochodów elektrycznych” – podkreślił Kurtyka.

„Śląskie jest optymalnym miejscem”

Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland zwraca uwagę na czynniki, które sprawiają, że województwo śląskie jest optymalnym miejscem lokalizacji fabryki samochodów Izera. „Na początkowym etapie rozważaliśmy prawie 30 lokalizacji, w tym kilka na Śląsku. We współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz firmą doradczą specjalizującą się w podobnych procesach, dokładnie sprawdzaliśmy każdą z nich.” – zapewnił.

„Kluczową rolę odgrywały takie czynniki, jak: dostęp do mediów, infrastruktury drogowej, ukształtowanie i sposób użytkowania terenu oraz kwestie prawne związane z własnością gruntów. Ważna była nie tylko możliwość zbudowania fabryki. Ale też odpowiedniego zalecza logistycznego i stworzenie parku dostawców w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu.” – wyjaśnia.

„Dodatkową gwarancją powodzenia tego projektu są partnerzy, którzy deklarują wsparcie i zaangażowanie, aby doprowadzić inwestycję do mety. W związku z koniecznością przeprowadzenia przed rozpoczęciem budowy fabryki odpowiednich prac przygotowawczych produkcja aut rozpocznie się w 2024 roku. Jestem przekonany, że czas zainwestowany teraz zwróci się na dalszych etapach projektu – mówi prezes Zaremba.

Źr. electromobilitypoland.pl